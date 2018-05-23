دوري الخليج العربي ينطلق 30 أغسطس و"الكأس" 4 سبتمبر

اعتمدت لجنة دوري المحترفين برنامج مسابقات الموسم الجديد 2018-2019 والذي يشمل مباريات الدور الأول لمسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاما إضافة إلى مسابقة كأس الخليج العربي وأجندة الموسم الرياضي 2018/2019.

وطبقا للبرمجة الصادرة تنطلق بطولة دوري الخليج العربي في الثلاثين من أغسطس 2018 وتجرى مباريات الجولة الأولى على مدار يومين حيث يفتتح فريقا النصر وعجمان البطولة يوم الخميس في 5:55 مساء وتجري بعدها بخمس دقائق مباراة الظفرة والشارقة بإستاد حمدان بن زايد

وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الوصل ودبا في 8:30 مساء بإستاد نادي الوصل بزعبيل.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي يوم الجمعة 31 أغسطس بأربع مواجهات حيث يستضيف الفجيرة بني ياس في 5:50 ويلتقي في نفس التوقيت الامارات والعين بإستاد ناي الإمارات برأس الخيمة وفي 8:30 مساء يستقبل الوحدة اتحاد كلباء بإستاد آل نهيان ويستضيف إستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير مباراة الأسبوع التي تجمع شباب الأهلي صاحب الأرض بضيفه الجزيرة في أقوى مواجهات الجولة الاولى.

وتبدأ المرحلة الأولى لكأس الخليج العربي في 4 سبتمبر حيث تلعب مباراتي الوصل واتحاد كلباء بإستاد نادي الوصل وعجمان وبني ياس بإستاد راشد بن سعيد في يوم الثلاثاء 4 سبتمبر في الساعة 5:50 ويواجه شباب الأهلي الوحدة 8:30 مساء بإستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير ويشهد يوم الأربعاء 5 سبتمبر ثلاث مباريات النصر والإمارات 5:50، الجزيرة والفجيرة 5:55 بإستاد محمد بن زايد والشارقة والعين 8:30 بإستاد خالد بن محمد..