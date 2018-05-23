ساعة ذكية لحكام مونديال روسيا

أصبحت إدارة مباريات «مونديال روسيا» مرتبطة بتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا، وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتسليم حكمنا الدولي محمد عبدالله، المشارك في إدارة مباريات كأس العالم، ساعة «ذكية» مرتبطة بالإنترنت، وبتقنية خط المرمى لاحتساب الأهداف، وتأتي بألوان مختلفة، وذلك استنادًا إلى المنتخبات المشاركة في المونديال الروسي، وستستخدم لتحديد صحة الأهداف بمساعدة تقنية Goal-Line، كما تتضمن الساعة بعض الخواص التكنولوجية المخصصة لبطولة كأس العالم 2018، ومنها عد عكسي حتى موعد البطولة، وإشعارات بمواعيد المباريات، وتحديث بالنتائج مباشرة بمجرد بدء البطولة في يونيو، وتم التدريب على استخدام ساعة المونديال خلال ورشة عمل «فيفا» التي عقدت مؤخراً في ماليزيا.

وتساعد الساعة الجديدة، التي قامت شركة هوبلوت السويسرية بتصنيعها، وتبلغ تكلفتها 3700 جنيه إسترليني، حكام كأس العالم في حسم القرارات بشكل سريع، وتمتاز بوجود عد تنازلي لكأس العالم، وإشعارات الأهداف وإحصاءات المباريات، وتهتز عند تسجيل هدف في المونديال، وتظهر كلمة «GOAL». وستكون «ساعة المونديال» مرتبطة مباشرة بغرفة تقنية الفيديو، وتمنح الحكم كل المعلومات اللازمة دون العودة إلى مكان تقنية الفيديو.