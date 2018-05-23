8 فرق تتأهل في بطولة خالد بن طناف

شهدت المرحلة الأولى من منافسات بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية في منشط كرة القدم، والمقامة على ملاعب نادي بني ياس الفرعية، منافسات قوية أسفرت عن تأهل 8 فرق لمرحلة ثمن النهائي بقيادة أكاديمية الشهامة، إسناد، جولد وكلاء اللاعبين، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فريق الاتحاد الرياضي، فريق زايد الخير، صقور بني ياس، شباب تنمية المجتمع، للمرحلة المقبلة من البطولة التي حظيت بحضور جماهيري كبير، أضاف الكثير من التحدي والإثارة خلال المباريات، خاصة في ظل وجود مجموعة من اللاعبين النجوم بقيادة ياسر مطر، عبد الله النوبي، توفيق عبد الرازق، والفرنسي غريغوري، فيما تظهر مجموعة كبيرة من نجوم دوري الخليج العربي مع بعض الفرق في المراحل المقبلة من البطولة التي ينال بطلها مبلغ 80 ألف درهم.

وتشهد مرحلة ثمن النهائي مواجهات قوية حسب مسار القرعة، حيث يلتقي أكاديمية الشهامة فريق جولد وكلاء اللاعبين، ويلعب إسناد ضد القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويلتقي الإتحاد الرياضي بصقور بني ياس، وينازل فريق زايد الخير شباب التنمية والمجتمع، ويتأهل الفائز من المواجهات المذكورة إلى دور نصف النهائي.

نجاح

وأشاد بخيت بن خالد بن طناف المنهالي، رئيس مبادرات خالد بن طناف الاجتماعية والرياضية والخيرية، بنجاح البطولة في مراحلها الأولى ومستوى التنافس، ذاكرا أن السمعة الطيبة التي حققتها النسخة الأولى شجعت الفرق على الاستعانة بأفضل العناصر والنجوم.

مؤكدا أن البطولة حققت أحد أهداف خالد بن طناف المنهالي في إثراء النشاط الرياضي بمنطقة بني ياس، وقدم بخيت المنهالي التهنئة لكل الفرق التي تأهلت لثمن النهائي وللفرق التي لم يحالفها التوفيق، وتوقع أن تكون البطولة أكثر شراسة في مراحلها المقبلة من واقع مستوى الفرق المتأهلة.