الشارقة يظفر بصفقة عبد الله النقبي

علم «البيان الرياضي» أن مجلس إدارة نادي الظفرة وافق على انتقال لاعبه عبد الله النقبي إلى نادي الشارقة مفضلاً عرضه المالي على 3 عروض أخرى قدمت من الوصل«الذي لعب معه النقبي الموسم الأخير معاراً»، وكل من شباب الأهلي دبي والنصر.

ووفقاً للمصادر فإن الشارقة والذي كان آخر الأندية التي طلبت شراء عقد اللاعب ظفر بالصفقة بعد تقديمه مبلغاً مالياً يعتبر الأعلى إضافة إلى تسليمه للنادي على 3 دفعات في فترة وجيزة ما منحه الأفضلية على بقية المنافسين، وأكدت المصادر أن إدارة الظفرة نظرت إلى مصلحة النادي وقررت الموافقة على عرض الشارقة الذي أقنع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه.