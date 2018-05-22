«النجم السوبر».. 15 جائزة في 10 مواسم

كان حصول عمر عبدالرحمن على الكرة الذهبية كأفضل لاعب هذا الموسم هو امتداد للنجاحات اللافتة والتفوق المستمر لهذا النجم السوبر الذي نال نصيب الأسد من الجوائز الجماعية والفردية، وخلال 10 مواسم بقميص «الزعيم» حصل عموري على 15 جائزة محلياً وآسيوياً،.

وأصبح أول قائد بتاريخ الزعيم يتوج بثنائية الدوري والكأس في موسم واحد، كما يعتبر أفضل صانع لعب بتاريخ العين، وهدافاً للعين بآسيا بإحرازه 65 هدفاً وصناعته 120 هدفاً في كل البطولات التي خاضها مع الفريق.

كل ذلك وهو لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره، وبذلك استحق هذا اللاعب الموهوب لقب النجم السوبر على مستوى العين والمنتخب الأول لكرة القدم والذي حقق معه العديد من الإنجازات منها لقب بطولة خليجي 21 التي استضافتها البحرين في وقت سابق من عام 2013، وحصل اللاعب في البطولة نفسها على جائزة أفضل لاعب، وحصل مع «الأبيض» على المركز الثالث في بطولة الأمم الآسيوية بأستراليا في وقت سابق من عام 2015.