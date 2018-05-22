كأس «عام زايد» للقدامى اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس عام زايد لقدامى اللاعبين التي تنظمها بلدية دبي على ملاعب نادي بلدية دبي ويشترط بلاعبي الفرق الـ10 المشاركة تخطي سن الـ45 عاماً، وأن يكونوا من منتسبي الدوائر الحكومية في دبي.

والفرق هي: بلدية دبي، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الكهرباء والمياه، والإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة، والمنطقة الحرة لمطار دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير، ودائرة الأراضي والأملاك، ممن ينطبق عليهم شرط المشاركة المنافسة على لقب البطولة.

تشهد الانطلاقة اليوم 3 مباريات حيث يقص فريقا بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مباريات البطولة في العاشرة والربع مساء اليوم وتعقبها المباراة الثنية وتجمع بين فريقي شرطة دبي والمنطقة الحرة بمطار دبي، وتختتم في الثالثة يلتقي فيها فريقا الدفاع المدني مع هيئة الطرق والمواصلات.

تنافس

من جهته، أكد خالد بدري مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات في بلدية دبي، إن: اللجنة المنظمة وضعت مجموعة من القواعد الخاصة بمشاركة الموظفين «اللاعبين» فوق 45 سنة حيث ستقام البطولة بنظام المجموعات ويلعب دوري من دور واحد، مشيراً إلى أهمية البطولة وخاصة بمشاركة هذه الفئة السنية لإبراز مواهبهم الكامنة وسط أجواء تنافسية شريفة بعيداً عن الروتين الوظيفي، والتي دأبت بلدية دبي على إقامة مثل هذه البطولات بين موظفي ومنتسبي الدوائر الحكومية في دبي لترسيخ مزيد من الألفة والمحبة بين الجميع.

كما أشار إلى أن اللجنة المنظمة تلقت موافقة هذه الهيئات والدوائر على المشاركة وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين وتضم المجموعة الأولى كلاً من: بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والمنطقة الحرة لمطار دبي ودائرة الأراضي والأملاك، فيما تضم المجموعة الثانية هيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني وهيئة الصحة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأوضح بدري، أن كل فريق يتكون من 7 لاعبين أساسيين من بينهم حارس المرمى ومن عدد 5 لاعبين احتياطيين من ضمنهم حارس مرمى، ويتم تسجيل أسماء اللاعبين المشاركين والاحتياطيين في تقرير المباراة يكون توقيت المباريات كالتالي: أربعون دقيقة تلعب على شوطين متساويين كل شوط 15 دقيقة وفترة راحة لا تزيد على عشر دقائق إلا لموافقة الحكم ويجوز للفريق القيام بـ5 تغييرات مفتوحة، ولا يجوز أن تبدأ المباراة بأقل من 4 لاعبين لكل فريق من ضمنهم حارس المرمى، كما لا يجوز أن يتناقص عدد لاعبي الفريق أثناء سير المباراة عن 4 لاعبين لكل فريق من ضمنهم حارس المرمى.

مشاركة

وبين خالد بدري، أن كل مؤسسة أو هيئة في البطولة ستشارك بفريق واحد فقط وتلتزم كل مؤسسة حكومية اعتمدت مشاركتها في البطولة بتسجيل 14 لاعبا كحد أقصى خلال فترة التسجيل التي تحدد من قبل اللجنة وتسجيل مشرف واحد للفريق، ويتم إعلام اللجنة كتابياً بأي تغيير يطرأ عليها، ويعتبر مشرفو الفريق ممثلي الفريق تجاه الحكام ومنسقي المباريات.

كما يجب على كل هيئة أو مؤسسة توفير عدد 2 أطقم مباريات طاقم أساسي وطاقم احتياطي مرقمين، ويحافظ كل لاعب على نفس اسم الرقم في الطاقمين خلال المسابقة ولا يمكن تغييرها خلال البطولة، ويسمح بتسجيل اللاعبين على شرط إثبات انتمائهم الإداري للمؤسسة المشاركة وتكون المشاركة في المسابقة بدون رسوم.