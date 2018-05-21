العين وولينغتون في افتتاح مونديال الأندية «الإمارات 2018»

تأهل فريق ولينغتون النيوزيلندي إلى كأس العالم للأندية لكرة القدم «الإمارات 2018» ليواجه العين في افتتاح المونديال يوم 12 ديسمبر المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ويلعب الفائز في هذه المباراة، أمام بطل دوري أبطال أفريقيا أو الفائز بدوري أبطال آسيا، في دور الثمانية من منافسات البطولة التي تقام على ملاعب مدينتي أبوظبي والعين وحتى 22 ديسمبر المقبل.

وتأهل ولينغتون، للمونديال أمس، بعد تتويجه بطلاً لأوقيانوسيا لأول مرة في تاريخه، بفوزه 4 - 3 على لاوتوكا من جزر فيجي في لقاء الإياب بتشرشل بارك في لاوتوكا، ليتفوق 10-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وينتزع مكاناً في المونديال

وأكد عارف العواني مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية «الإمارات 2018»: أن تأهل ولينغتون لكأس العالم للأندية «الإمارات 2018» إنجاز كبير للفريق والفوز بدوري أبطال أوقيانوسيا يمنح لاعبي الفريق النيوزلندي فرصة التواجد بين كوكبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وقال: ما يجعل بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، حدثاً عالمياً جذاباً، هو احتضانها لعشاق كرة القدم من كل بقاع الأرض، سواء كانوا مشجعين أو لاعبين أو مدربين، إلى جانب توفيرها لأجواء استثنائية من الحماس والتواصل والتجارب المميزة، ونرحب بفريق ولينغتون.