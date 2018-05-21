اتحاد الكرة يعتمد إجراءات تطبيق سقف رواتب اللاعبين

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه أول من أمس في مقره بدبي برئاسة المهندس مروان بن غليطة اعتماد إجراءات تطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين وانتقالاتهم، واعتماد التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل للمصادقة عليها.

واعتمد المجلس لائحة توثيق البطولات للأندية وتقرر التعميم على الأندية بإرسال ترشيحاتها للجان القضائية «الانضباط، غرفة فضّ المنازعات، الاستئناف، هيئة التحكيم، ميثاق الشرف» للموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019 تمهيداً لرفعها للجمعية العمومية.

واطلع المجلس على اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة بشأن مشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المسابقات الرياضية والآلية المقترحة من لجنة المسابقات ولجنة المحترفين، وتقرر إرسالها إلى الهيئة لإجازتها مع عقد ورشة عمل 23 الجاري بحضور ممثل لجنة المسابقات ولجنة المحترفين والأندية.