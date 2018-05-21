راشد بن عمار يشهد ثالث أيام بطولة حميد بن عمار

تفقد الشيخ راشد بن عمار النعيمي سير النشاط في بطولة الشيخ حميد بن عمار الرمضانية بنسختها الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وتستضيفها ملاعب كواترو بمشاركة 18 فريقاً للكبار و8 فرق للصغار، حيث سجل زيارة مساء أول من أمس لمقر البطولة في مركز كواترو الرياضي.

وتجول في الملاعب التي تقام فيها منافستا الكبار والصغار واطلع على الترتيبات التي قامت بها اللجنة المنظمة هذا العام من رئيس اللجنة المنظمة أحمد حسن الفورة، وأشاد الشيخ راشد بن عمار بمستوى التنظيم، وشكر اللجنة المنظمة على تفانيها في العمل لإخراج البطولة بصورة مشرفة، وحرص على متابعة جزء من مباريات اليوم الثالث للبطولة كما صافح اللاعبين في أرض الملعب وحثهم على اللعب القوي والنظيف وأوصاهم بالأخلاق الرياضية العالية في نفس الوقت.

مباريات اليوم الثالث

وتواصلت المباريات الشيقة في الأيام الثلاثة للبطولة وسط حضور واهتمام جماهيري واضح من خلال التشجيع القوي في المدرجات والذي أضفى كثيراً من الحماس والإثارة على الفرق المتبارية وتميزت مباريات اليوم الثالث بالطابع المهاري والسرعة وجاءت النتائج متقاربة تشير للندية الكبيرة بين الفرق وكثرت حالات التعادل على مستوى الكبار والصغار.

وقدمت جميع الفرق أداء متفرداً وأسفرت النتائج عن فوز فريق الدون في المباراة الأولى على منافسه فريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي 2-1 لحساب المجموعة الثالثة، وفي المباراة الثانية نجح سبورت فور اوول في حسم مواجهته أمام الكويتي بصعوبة بهدف دون رد لحساب المجموعة الأولى.

فيما استطاع فريق الحجل للتأمين الفوز على فريق المميز لأنظمة الإنذار والمراقبة بهدف أيضاً جاء في آخر دقائق المباراة، واختتمت منافسات الكبار بالمباراة التي جمعت فريق دي سي بويز واماراكس وانتهت بالتعادل 1-1.

وفي منافسات فئة الصغار التي تعتبر ملح البطولة وتحظى بمتابعة كبيرة من أولياء الأمور والجمهور، فاز فريق قروب 65 علي المجد 2-1 ليتصدر قروب 65 المجموعة الأولى وفي مباراة ثانية تعادل فريقا أكاديمية عجمان (أ) وبورتو 3-3 وسيطر التعادل أيضاً على المباراة الثالثة بين الاتحاد وشرطة عجمان 1-1.

وتتواصل المباريات يومياً لفئتي الكبار والصغار على ملاعب مركز كواترو في منطقة مشيرف حتى موعد الختام المقرر له 16 رمضان.