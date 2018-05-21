شباب الأهلي- دبي والشارقة يطاردان صفقة النقبي وانسحاب الوصل

انحصر الصراع على صفقة عبد الله النقبي لاعب الظفرة، بين ناديي الشارقة وشباب الأهلي - دبي، بعد انسحاب ناديي الوصل والنصر، من مفاوضات التعاقد مع اللاعب، والمتبقي من تعاقده موسم مع فريقه، بعد انتهاء إعارته مع الوصل، ويتوقع أن يرفع شباب الأهلي دبي، من قيمة عرضه لنادي الظفرة، لإتمام الصفقة، لتكون ثاني صفقات «فرسان دبي»، بعد ضم أحمد العطاس مهاجم الجزيرة.

ولم تنجح شركة الكرة القدم بنادي الوصل، في التوصل لاتفاق مع النقبي والظفرة، للظفر بالصفقة، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه اللاعب في فترة إعارته لـ «الإمبراطور».

وعلم «البيان الرياضي»، أن نادي الظفرة اشترط مبلغ 13 مليون درهم لحصول أي نادٍ على خدمات النقبي، ما جعل الوصل ينسحب من السباق، وبدأ في البحث عن لاعبين مواطنين آخرين، يشكلون إضافة للفريق، وبما تتفق مع ميزانية النادي.

ومن المتوقع أن يتم بيع بطاقة النقبي للنادي الذي يدفع أكثر، بالطريقة نفسها، التي انتقل بها السوري عمر خريبين إلى الهلال السعودي.