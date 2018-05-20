«الأبيض» يواجه «التانغو» بكامل نجومه 19 نوفمبر

أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع إحدى الشركات الرياضية المتخصصة لاستضافة منتخب الأرجنتين «التانغو» بكامل نجومه لملاقاة منتخبنا الوطني الأول 19 نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي، ويجرى حالياً تحديد الملعب، ويعد استاد مدينة زايد المرشح الأول لاستضافة المباراة، وتعهدت الشركة بتسويق المباراة بحيث لا يتحمل اتحاد الكرة أي أعباء مالية، وتأتي المباراة القوية في إطار إعداد «الأبيض» لنهائيات «آسيا 2019»، التي ستقام في الدولة خلال الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير 2019.

ويلاقي الأبيض منتخبات نيوزيلاند والبوسنة وتوباغو والكويت خلال فترات الإعداد المقبلة، ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الفنية المواعيد الكاملة لبرنامج المباريات الودية، خلال الأيام المقبلة، حيث يبدأ الإعداد الفعلي من الأول من أغسطس ويستمر حتى 18 منه، من خلال معسكر خارجي يقام في النمسا، يتخلل المعسكر لعب 3 مباريات ودية مع فرق متوسطة بهدف تجهيز الفريق، ثم يعود الفريق للتجمع مرة كل شهر خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، قبل المشاركة الرسمية في «آسيا 2019»، ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات البحرين وتايلاند والهند.