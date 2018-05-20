ياسر سالم:دوري الخليج العربي بريء من إخفاق أنديتنا

قال نجم الوحدة والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الفني، ياسر سالم، إن المستوى الفني لدوري الخليج العربي بريء من إخفاق أنديتنا وخروجها مبكراً من منافسات دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن محصلة أنديتنا في البطولة القارية هذا الموسم جاءت ضعيفة للغاية.

وأرجع إخفاق الرباعي الوصل والوحدة والعين والجزيرة في الآسيوية إلى مشاكل فنية وإدارية ، وقال إن «أحد أهم الأسباب تمثلت في أولويات الأندية التي بدا واضحاً أن البطولات المحلية لديها أهم من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى أننا نشاهد دائماً أن التحضيرات للبطولة القارية ليست بالشكل المطلوب، والاستعداد لها يجب أن يواكب قوة البطولة، بمعنى وجود قائمة كاملة من اللاعبين المميزين، والتحضير بشكل جيد خلال فترة الإعداد».

تجاهل

وأضاف أن «المشكلة الرئيسية لأنديتنا أنها لم تعطِ الاهتمام الكامل للبطولة، ورغم أن هناك فرقاً تحسنت مثل الجزيرة الذي ودع بصعوبة، وفرق تراجعت مثل العين، والوصل الذي خاض أول مشاركة له بعد عشر سنوات.

وبالتالي افتقد الخبرة المطلوبة، والوحدة الذي ما زال لا يجد نفسه في آسيا رغم امتلاكه الإمكانيات التي تؤهله لدور الثمانية بسهولة على أقل تقدير». وذكر أن «دورينا ليس ضعيفاً ومشكلتنا في الاستقرار الفني والتعرف على احتياجات كل فريق بالشكل الأمثل، وللأسف تغيب عنا العديد من الثقافات الكروية التي أصبح يمتلكها الآخرون، ونفكر في النتائج فقط دائماً في بطولاتنا المحلية، ولا نهتم بالاستقرار».