18 فريقاً في بطولة النادي المصري بالعين

تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ينظم النادي المصري بالعين بداية من اليوم النسخة الثانية من البطولة الرمضانية التي يشارك فيها 18 فريقاً وتقام مبارياتها على ملعبي كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين بمناسبة «عام زايد الخير» - رحمه الله.

وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد عقدت اجتماعاً مساء الأربعاء الماضي بمقر النادي المصري بمنطقة الجيمي مريجب، لإجراء القرعة وتوزيع الفرق المشاركة على جدول المباريات.

وتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل من المجموعتين الأولى والثالثة خمسة فرق، بينما تتنافس أربعة فرق في كل من المجموعتين الثانية والرابعة.

ووفقاً لنتائج القرعة فإن المجموعة الأولى تضم فرق الإنتر والمقام ومجموعة بن حم والجالية المغربية والجالية الأردنية، بينما تتنافس فرق النادي المصري بالعين والغرب للعقارات وجراسيا والأساطير في المجموعة الثانية. أما المجموعة الثالثة فقد ضمت فرق نعمة وكلية التقنية والفراعنة وأبطال العين والهيلي، بينما أوقعت القرعة فرق ناهل والخزنة والنجوم والنادي المصري بأبوظبي في المجموعة الرابعة. ويصعد من كل مجموعة بنهاية الدور الأول الفريق المتصدر ووصيفه إلى الدور الثاني.

وتشهد البطولة في يومها الأول والتي ستنطلق في الساعة العاشرة من مساء اليوم ستة لقاءات تجمع كلاً من الأساطير والنادي المصري بالعين، الفراعنة ونعمة، وبن حم والجالية المغربية على الملعب رقم «1» بينما يشهد الملعب رقم «2» لقاءات بين أبطال العين والهيلي، ناهل والخزنة ثم النجوم والنادي المصري بأبوظبي.