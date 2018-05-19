بطولة حميد بن عمار تنطلق بـ 7 مباريات

بدأت مساء أول من أمس فعاليات بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي في نسختها الخامسة، التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وتستضيفها ملاعب كواترو بمشاركة 18 فريقاً للكبار و8 فرق للصغار، وشهد اليوم الأول للبطولة اقامة 7 مباريات بواقع 4 مباريات للكبار و3 لفئة الصغار، فعلى صعيد الكبار جمعت المباراة الأولي فريقي الكويتي والمميز لأنظمة الإنذار والمراقبة وتمكن الكويتي من حسم اللقاء لصالحه 4-1، تلتها مباراة سبورت فور اوول وأراميكس انتهت لصالح الأول 3-2.

وجمعت المباراة الثالثة فريقي دي سي بويز والحجل للتأمين وانتهت بالتعادل 2-2، وجاءت المباراة الرابعة أكثر إثارة وندية نجح فيها فريق بزلنك العقارية في الفوز على است اسبورت 2-1.

فئة الصغار

وعلى صعيد فئة الصغار أسفرت نتائج المباريات الثلاث عن فوز فريق الاتحاد في المباراة الأولى على أكاديمية نادي عجمان «أ» بنتيجة 5-4، بعد مباراة مثيرة استمتع فيها الحضور بمهرجان أهداف للفريقين، وفِي المباراة الثانية فاز فريق قروب 65 علي بورتو 2-1 واختتمت المباريات بلقاء فريقي القيادة العامة لشرطة عجمان والمجد وتمكن فريق القيادة العامة للشرطة من الفوز بنتيجة كاسحة «5-صفر».

تقليد سنوي

وصرح يحيى خلف المطروشي عضو مجلس إدارة نادي عجمان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن فعاليات بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، أصبحت تقليداً سنوياً تتنافس فيها مجموعة مميزة من محبي رياضة كرة القدم بعد النجاح الذي تحقق على مدار 4 نسخ ماضية.

مشيراً إلى أن تزايد عدد الفرق المشاركة قاد اللجنة المنظمة لإقامة تصفيات قبل الشهر الكريم، أفضت في النهاية للشكل المميز لنهائيات البطولة على مستوى فئتي الكبار والصغار، وقال إن البطولة جزء من فعاليات رائعة تزخر بها إمارة عجمان في الشهر الفضيل، ووعد الجماهير بمنافسات قوية وفعاليات شيقة ضمن برنامج البطولة التي تستمر حتى 16 من شهر رمضان المبارك.