الأبيض في المجموعة الأولى مع أندونيسيا

أسفرت قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً التي ستقام في إندونيسيا، التي أقيمت في جاكرتا صباح يوم أمس، عن وقوع الأبيض الشاب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه إندونيسيا المضيفة وقطر والصين تايبيه، في المقابل تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان حاملة اللقب والعراق وتايلاند وكوريا الشمالية.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات فيتنام وكوريا الجنوبية وأستراليا والأردن، وجاء منتخب السعودية وصيف حامل اللقب في المجموعة الرابعة إلى جانب طاجيكستان والصين وماليزيا.

نظام التأهل

وتقام البطولة خلال الفترة من 18 أكتوبر ولغاية 4 نوفمبر، حيث تشهد 31 مباراة قوية على مدار 18 يوماً، وتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتحصل المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة على بطاقات التأهل لتمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

مجموعة متكافئة

وفي تعليقه على القرعة يقول عبيد مبارك مدير الإدارة الفنية والمنتخبات في اتحاد كرة القدم، إن القرعة متكافئة المستوى، حيث تضم مجموعتنا منتخب إندونيسيا صاحب الأرض والجمهور وهو منتخب متطور، والمنتخب القطري الذي ينتمي لنفس المدرسة الخليجية والصين تايبيه منتخب جيد، وعموماً نحن نسعى إلى تقديم مباريات جيدة ومستوى متميز، يؤهل المنتخب إلى التأهل للدور الثاني كهدف أولي.

ومن ثم التعامل مع باقي المباريات وفق الطموح والرغبة في الوصول إلي النهائيات وحجز مقعد للمشاركة في مونديال الشباب الذي سيقام في بولندا العام المقبل.

وأضاف عبيد مبارك قائلا: إن منتخب الشباب يسير وفق برنامج طموح ومميز منذ مرحلة التصفيات الآسيوية، حيث خاض العديد من المباريات الودية القوية ومع مدارس لعب مختلفة، مما جعل البعض يتخوف من مستوى المنتخب، ولكن تلك التجارب اصقلته وزادت لاعبيه خبرة، وجعلت المنتخب ينجح في اجتياز التصفيات بجدارة ويتأهل إلى نهائيات جاكرتا.

ولم يتوقف برنامج المنتخب بل قام خلال الفترة الماضية بلعب عدد من المباريات الودية القوية، حيث خاض تجارب مع منتخب طاجيكستان، والمغرب والأردن والسعودية، ونحن لا ننظر إلى نتائج تلك الوديات قدر نظرتنا إلى تحقيق اقصى قدر من الاستفادة الفنية وإكساب لاعبينا مزيداً من الخبرات.

معسكرات ووديات

وأشار مدير الإدارة الفنية والمنتخبات إلى استئناف برنامج إعداد الأبيض الشاب عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سيكون هناك تجمع داخلي، ثم يعقبه معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية، وستكون هناك مشاركة في دورة ودية دولية في تايلاند خلال سبتمبر المقبل.

وهناك ترتيبات جارية من اجل المشاركة في دورة اخرى تقام في الإمارات قبل السفر لجاكرتا مباشرة، من اجل توفير مزيد من الاحتكاك أمام اللاعبين، والتأكد من جاهزيتهم للمشاركة في البطولة الأسيوية.

ثقة كبيرة

وأعرب عبيد مبارك عن ثقته الكبيرة في منتخب الشباب بتحقيق طموحات الشارع الرياضي بالوصول إلى المربع الذهبي، ونيل مقعد يؤهله للمشاركة في كأس العالم المقبلة، خاصة وأن المنتخب يتم إعداده بشكل علمي وممنهج لتحقيق الطموحات.

ولديه جهاز فني وإداري على مستوى طيب، ويضم لاعبين متميزين يملكون خبرة ولديهم حماس كبير لتمثيل الوطن خير تمثيل، وقال إن هذا المنتخب وغيره من المنتخبات يحظى بدعم من مجلس الإدارة برئاسة المهندس مروان بن غليطة، ونأمل أن تكون نتائج المنتخب في نهائيات آسيا متوافقة مع طموح الجماهير في الدولة.