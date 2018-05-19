تعديلات اللوائح أمام اتحاد الكرة الليلة

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه الليلة في مقر الاتحاد بالخوانيج برئاسة المهندس مروان بن غليطة التعديلات الجديدة للوائح اللجان القضائية في الاتحاد بعد الاستقرار عليها من الأندية، على ضوء ورشة العمل التي عقدت أخيراً لممثلي الأندية، وسيتم رفع التعديلات بصورتها النهائية إلى اجتماع الجمعية العمومية المقرر 25 يونيو المقبل.

ويقر مجلس الإدارة آلية مشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمون تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أبناء تلك الفئات في المسابقات الكروية الرسمية بداية من الموسم المقبل، ومنح القرار فرصة التسجيل المفتوح لتلك الفئات حتى مرحلة الشباب والأول.

حيث حدد القرار مشاركة 3 لاعبين لفئة مواليد الدولة والمقيمين. وعلم «البيان الرياضي» أن لجنة المسابقات اقترحت مشاركة 40% من جميع الفئات في مسابقات المراحل السنية، لمنح الفرصة أمام اللاعبين المواطنين للمشاركة.

وعلى صعيد الفريق الأول يناقش مجلس الإدارة تصوراً بمشاركة لاعبي تلك الفئات، ويوجد مقترح أن تقتصر المشاركة على لاعبين من مواليد الدولة والمقيمين.

ويقدم محمد بن هزام، الأمين العام تقريراً عن استعدادات عقد الجمعية العمومية للاتحاد 25 يونيو، ويقدم محمد الهاجري عضو مجلس الإدارة تقريراً عن مهمة وفد اتحاد الكرة إلى المجلس التشريعي بشأن تقنية حكم الفيديو.