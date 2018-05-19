تين كات: الجزيرة بيتي واللاعبون أبنائي

أعرب الهولندي تين كات مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة الأسبق عن تقديره لإدارة نادي الجزيرة والفريق وجميع العاملين من جهاز فني وإداري وطبي ومساعد.

مشيداً بتعاون الجميع معه خلال الفترة التي قضاها بالبيت الجزراوي، وقال: الجزيرة هو بيتي واللاعبون بمثابة أبنائي وسأكون دائماً خلف الفريق؛ كانت فترة جميلة وشهدت إنجازات رائعة في تاريخ النادي وعلى الصعيد الشخصي لي، وإنني فخور بكل من ينتمي لنادي الجزيرة وأنا لا أودعهم ولكن سألتقي بهم قريباً عندما أزور العاصمة الجميلة أبوظبي.

وأضاف: سعادتي لا توصف بتحقيق بطولات مع النادي العريق وأشكر جماهير النادي ومحبيه على تحفيزهم الدائم؛ ويعد تحقيق البطولات المحلية والتمثيل المشرف إقليمياً وتحقيق الرابع على العالم شيئاً رائعاً ويحسب للعمل الجماعي في منظومة فخر أبوظبي. وتابع: في كرة القدم تأتي بعض الأحيان أمور أهم .

حيث إنني قضيت أكثر من 40 سنة في مجال اللعب أو التدريب ودائماً كنت بعيداً عن الأسرة، ولكن أصبح الوقت حالياً للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت معهم. وكان نادي الجزيرة وجه للمدرب تين كات على الفترة التي قضاها مع النادي، وأشارت شركة كرة القدم بالنادي أن بصمة المدرب كانت واضحة من خلال تحقيق إنجازات كبيرة.