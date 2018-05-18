الوصل يبحث عن مدافع أجنبي

بدأ مدرب الوصل الجديد غوستافو كوينتيروس مهمة البحث عن المحترف الأجنبي الرابع لإكمال عقد الأجانب بالفريق، الذي من المقرر أن يحل بديلاً عن الأسترالي كاسيرس الذي انتهت إعارته مع «الإمبراطور»، وسبق وأن صرحت إدارة نادي الوصل في وقت سابق تمسكها بالثلاثي الأجنبي الحالي، فابيو دي ليما، وكايو كانيدو، ومينديز، في حين رفضت التعاقد مع كاسيرس الذي قدم آداء متواضعاً مع الوصل.

تأمين الدفاع

ومن المتوقع أن يتولى اللاعب الأجنبي الرابع مهمة تأمين دفاع الوصل، الذي عانى منه الفريق لمواسم سابقة، وذكرت صحيفة «ديبوروفيتو» الإكوادورية في تقرير صادر عنها أول أمس عن طلب مدرب الوصل الجديد كونتيروس التعاقد مع المدافع الدولي الإكوادوري الشاب داريو آيمار (23 عاماً) لاعب برشلونة الإكوادوري، ما يعزز صفوف دفاع الوصل في الموسم المقبل، خصوصاً وأن إيمار يلعب في مركز الدفاع.

مستوى رائع

وقالت الصحيفة: «طبقاً لمصادر قريبة من مدرب الوصل، فإن كوينتيروس سيأخذ بعين الاعتبار اسم المدافع عن نادي برشلونة، داريو آيمار، لنقله إلى صفوف فريقه»، وأشارت إلى أن آيمار يمر بمستوى رائع في أيدول الإكوادور، ولا يزال لا يعرف إن كان سيستمر أم لا مع الفريق الأصفر، موضحة أن نادياً آخر يراقبه عن كثب هو كروز أزول المكسيكي.

قصة طريفة

ودارت حول داريو آيمار المزمع قدومه إلى الوصل قصة طريفة، حيث سبق وأن اتهم بتسهيل مهمة الأرجنتين بالتأهل لكأس العالم بعد الفوز على منتخب الإكوادور 3-1، عن طريق ليونيل ميسي في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، وصعد هذا الفوز بمنتخب التانغو من المركز السادس إلى المركز الثالث.

حيث أثار اللاعب الإنجليزي جوي بارتون جدلاً واسعاً حول هذه المباراة، ولمح إلى تعاون داريو آيمار مدافع الإكوادور مع نجم برشلونة في الأهداف الثلاثة. حيث كتب على حسابه بتويتر: «شاهدت أهداف ميسي هذا الصباح، هناك شيء غير سليم تماماً بخصوص تحرك لاعب الإكوادور رقم 23 وتصرفه».

تساؤلات بارتون

وتساءل بارتون: ماذا فعل آيمار؟ في الهدف الأول كان قريباً من ميسي لكنه تركه يسبقه ويسجل الهدف دون أن يحاول قطع الكرة، وهو من أهدى الكرة للأرجنتيني في الهدف الثاني، أما في الهدف الثالث، فقد ركض مبتعداً عن نجم البرسا بطريقة غريبة، لكن هل يكفي ذلك ليتم اتهامه بالتآمر؟ أجاب اللاعب قائلاً:

«أولاً: تحدث تلك الأخطاء في كثير من المباريات، ثانياً: هذا اللاعب ليس من أفضل مدافعي العالم حتى ننتظر منه أداءً مثالياً، ثالثاً: عندما يقدم ميسي هذا المستوى فمن الطبيعي أن يكون أداء المدافعين مثيراً للسخرية».

1995

ولد ايمار في 5 يناير 1995، وظهر لأول مرة مع الإكوادور في 22 فبراير 2017 في مباراة ضد هندوراس، ولعب مع منتخب بلاده ومع فريق برشلونة الإكوادوري حالياً.