الحوسني يستقبل فريق هيئة «الطوارئ والأزمات»

استقبل د.جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسيف محمد أرحمة الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فريق الهيئة المشارك في مسابقات دورة منافسات «الألعاب الحكومية»، التي أقيمت في دبي، وضمت 45 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذه المبادرة الفريدة من نوعها، والأولى عالمياً، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ضمن حرص الهيئة على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، إيماناً بأهداف المبادرة التي تسعى إلى تطوير أداء فريق العمل الجماعي وامتلاك أفضل المهارات.

وشهدت الألعاب منافسات قوية بين الفرق الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى الفرق الحكومية الدولية، ومن ضمنها فرق شرطة لوس أنجليس وشرطة متروبوليتان البريطانية والشرطة السياحية التايلندية والقنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في الإمارات، حيث قدمت جميعها أداء مشوّقاً من اللياقة الجسدية والقدرات الذهنية خلال المهمة الماثلة أمامها لاجتياز 9 تحديات صعبة.