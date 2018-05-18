أكاديمية نادي الإمارات تختتم موسمها الأول بنجاح

اختتمت أكاديمية نادي الإمارات لكرة القدم الخاصة موسمها الأول بنجاح، وتحققت من خلالها الأهداف المرسومة في اكتشاف عدد من المواهب الكروية التي ينتظر أن تدعم النادي مستقبلاً.

شهد احتفالية ختام الموسم محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور أحمد محمد شملان، وراشد أحمد بطي الشامسي، أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الإداريين والمدربين وعائلات اللاعبين، وانطلق نشاط الأكاديمية في أكتوبر 2017 بقيادة الكابتن محمد طه، ويساعده عز الدين شريف.

وأحمد صابر، وتضم الأكاديمية من أعمار 4 إلى 17 سنة، وأقيمت خلال الموسم عدة مهرجانات ومباريات ودية مع أكاديميات خاصة وأندية على مستوى الدولة، واستقطبت الأكاديمية في موسمها الأول 100 لاعب، ومن المنتظر أن يرتفع العدد خلال الموسم الثاني القادم.

وأوضح محمود الشمسي، رئيس مجلس الإدارة، أن أكاديمية كرة القدم الخاصة تسهم في انتقاء واستقطاب اللاعبين الجدد واكتشافهم وتدريبهم داخل النادي وفق أسس علمية ورياضية حديثة، وذلك من أجل النهوض بقطاع كرة القدم بالنادي وتوفير كل الإمكانات والطموحات، وأشاد رئيس مجلس الإدارة بعمل الجهاز الفني في الأكاديمية بقيادة المدرب محمد طه.

والجهد الكبير المبذول لإخراجها بالصورة المطلوبة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، وفي ختام الاحتفالية قام محمود الشمسي، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التدريبي بتكريم المميزين من اللاعبين، وتوزيع شهادات التخرج عليهم بعد موسم ناجح وحافل بالجد والمثابرة.