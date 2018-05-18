مكتب القائد العام بشرطة رأس الخيمة بطل «الكروس فيت»

توج مكتب القائد العام بشرطة رأس الخيمة، أول من أمس، بطلاً لمنافسة (الكروس فيت)، فيما حصلت الإدارة العامة للعمليات الشرطية، على الوصيف.

والإدارة العامة للخدمات المساندة على المركز الثالث، وذلك خلال المنافسات التي أقيمت على مستوى القطاع الأمني برأس الخيمة، ضمن أنشطة الدورة الرابعة للفعاليات الرياضية على مستوى القطاع، بحضور العقيد أحمد محمد النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بالإنابة، وذلك في صالة (بارج) للألعاب الرياضية، بمنطقة «خزام» برأس الخيمة. تنافس على لقب البطولة، مكتب القائد العام ونائبه، والإدارة العامة للعمليات الشرطية، والإدارة العامة للعمليات المركزية، والإدارة العامة للخدمات المساندة، وإدارة الدفاع المدني.