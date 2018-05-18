الظفرة يكسب مهاجم الدوري البرتغالي

أكد صالح بن جذلان المرزوعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن ناديه فتح ملف التعاقدات قبل حوالي 5 أشهر، بهدف كسب لاعبين أجانب ومواطنين أكفاء، لديهم القدرة على تحقيق تطلعات النادي.

وقال بن جذلان، عقب تقديم المهاجم البرتغالي هيلدر مورا جوديس لوسائل الإعلام، بدار النادي، أول من أمس، بحضور فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة الكة، وأحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة، ومحمد عمير المنصوري عضو الشركة، أن التعاقد مع جوديس، تم بعد رصد ومتابعة لقدراته النفية، متمنياً أن يشكل الإضافة المطلوبة لفريقه في الموسم الجديد.

3 أسابيع

بدوره، كشف اللاعب هيلدر مورا جوديس، أن المفاوضات مع وكيل أعماله، بدأت قبل 3 أسابيع، مبيناً أن انضمامه للظفرة تأخر، لتلقيه عروض من إسبانيا وتركيا، ذاكراً أنه فضّل عرض الظفرة، لأن فكرة الإقامة في أبوظبي كانت مريحة لنفسه. وأضاف: من الجيد أن أعيش هنا في أبوظبي، إنها مدينة رائعة تجذب كل اللاعبين.

مشوار سابق

وعن مشواره السابق، قال نجم الظفرة الجديد، إنه لعب في 3 أندية بالبرتغال، كان آخرها «ريو آفي»، الذي يعتبر من أندية المقدمة، حسب قوله، ذاكراً أنه قدم معه مردوداً جيداً، مشيراً إلى إحرازه في الموسم الأخير 12 هدفاً، مع صناعة 9 أهداف.

وأضاف: بعد أن ظهرت مع الفريق بمستوى جيد، قررت خوض تجربة احترافية خارج البرتغال، أعلم التحديات التي تنتظرني، لكنني سأبذل مجهوداً كبيراً حتى أنجح في تقديم أفضل ما عندي للفريق.

جمع المعلومات

وأكد اللاعب البرتغالي، أنه عرف الكثير من المعلومات عن فريقه الجديد، وأضاف: بعد أن حدثني وكيلي أعمالي برغبة النادي في التعاقد معي، بدأنا في جمع المعلومات، وعرفت أنه بقي بصعوبة في دوري المحترفين، لكنه فريق جيد.

وأن ما حدث له كان بسبب كثرة إصابات لاعبيه، أتمنى ألا يتكرر ذلك في الموسم المقبل، وأن ننجح في الحصول على مركز جيد في المنافسة. وقال جوديس إن طموحه مع فرسان الظفرة، أن يكون على قدر التحدي الذي ينتظره، وأن يكتسب احترام الجماهير بالعطاء الجيد في الملعب.