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«إسعاد المجتمع» بطل سباعيات شرطة دبي

المصدر:
  • دبي- البيان الرياضي
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الفريق البطل يحتفل بالكأس - البيان

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توج العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، فريق الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بطلاً لسباعيات ضباط شرطة دبي.

وذلك بعد فوزه على فريق الأكاديمية 3-2. حضر اللقاء اللواء محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والمقدم خبير حمزة الميل رئيس قسم الأنشطة الداخلية. من جانبه، أشاد العقيد المنصوري بالبطولة، مؤكداً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي فيما يتصل بدعم الحركة الرياضية في شرطة دبي وتوفير الإمكانيات لتحقيق المزيد من النجاحات.

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