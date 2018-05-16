اتحاد الكرة يضع آلية وقف تسجيل اللاعبين في الأندية

يدرس اتحاد كرة القدم من خلال لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وضع آلية لتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بشأن وقف تسجيل لاعبين خلال القيد الصيفي المقبل، للأندية التي لم تلتزم بسداد مستحقات لاعبيها بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية من اللجان القضائية في الاتحاد، حيث من المنتظر أن تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها خلال جلسة الانعقاد المقبلة.

تعميم دولي

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد قام بالتعميم على الاتحادات الأهلية، بعدم قبول تسجيل أي لاعب للنادي في حال وجود مطالبة مالية، تم البت فيها من قبل اللجان القضائية في اتحاد الكرة ولم يتم سدادها، نظراً لتضرر عدد كبير من اللاعبين على مستوى العالم من مثل هذه الأمور، باعتبار أن ممارسة كرة القدم مهنة تعتبر مصدر رزق اللاعبين.

من جهته أكد راشد الزعابي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، أن تعليمات الاتحاد الدولي في هذا الشأن واضحة ولا لبس فيها، وتم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه الماضي، وبدوره قام بتحويل خطاب الاتحاد الدولي إلى اللجنة التي ستجتمع من أجل وضع آلية تنظيمية للتطبيق، بعد الدراسة القانونية الوافية لكل المتطلبات، وسيتم رفع تلك الآلية إلى المجلس مرة أخرى لاعتمادها وإخطار الأندية بها، ليتم التطبيق على الفور من خلال فترة القيد الصيفي المقبلة.

لا استثناءات

وأوضح راشد الزعابي أن وقف تسجيل لاعبين في سجلات أي ناد من القرارات المشددة، لذلك لابد أن تكون الآلية واضحة تماماً ولا لبس فيها، حيث سيكون قرار إيقاف التسجيل للأندية التي لم تقم بتسديد مستحقات لاعبيها على الرغم من استنفاد كافة الإجراءات القانونية، وتم الانتهاء من إصدار القرارات من مختلف اللجان القانونية في الاتحاد، وقال الزعابي لن تكون هناك أية استثناءات في هذا الأمر، ولن يكون الإيقاف بشكل عشوائي حتى لا يتضرر أي ناد، ويتأثر نشاطه.

وعن موعد القيد الصيفي المقبل يقول رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين إن اللجنة لاتزال في انتظار صدور روزنامة الموسم الجديد بشكل رسمي، حتى يتسنى لها تحديد الموعد وفق قواعد ونظم «فيفا» في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب القيد خلال الفترة المقبلة.