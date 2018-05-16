أمين عام مجلس الشارقة يهنئ كلباء بالصعود

زار عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، نادي اتحاد كلباء الرياضي، أول من أمس، وكان في استقباله والوفد المرافق له كل من عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس الإدارة، وسيف سلطان المحرزي نائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وتقدم الحزامي بالتهنئة لمجلس الإدارة على الإنجاز الذي حققه اتحاد كلباء والذي تكلل بصعودهم لدوري المحترفين، متمنياً لهم التوفيق في موسمهم الرياضي الجديد، وتقديم أداء فني مماثل لما أظهروه في دوري الدرجة الأولى.

مشيداً في نفس الوقت بجهود وإنجازات النادي خلال الفترة الماضية، إلى جانب التطوير الذي حدث في مختلف مجالات العمل بالجوانب الرياضية والفنية والإدارية، وأيضاً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في النادي، كما استمع إلى شرحٍ لرؤية وأهداف النادي الاستراتيجية والمشاريع والخطط المستقبلية للموسم القادم، في مختلف الألعاب الفردية والجماعية وكرة القدم بالنادي.

وأبدى الأمين العام إعجابه بما اطلع عليه في اللقاء والعمل المبذول من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإداريين، وجهودهم المتميزة في الدفع قدماً بمسيرة النادي والحصول على نتائج جيدة في مختلف المجالات والقطاعات الرياضية.

بدوره تقدم عيسى الذباحي بالشكر لأمين عام مجلس الشارقة، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم بقدر كبير في تعميق العلاقات بين المجلس والأندية، مذكراً بالدعم الكبير الذي يجده ناديه من قبل رئيس مجلس الشارقة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، والمتابعة المستمرة من قبل الأمين العام، ووعد الذباحي وفد المجلس ببقاء النمور في دوري الخليج العربي عندما يحين موعد النسخة المقبلة.