الجزيرة يصرف النظر عن تمديد عقد تين كات

علم "البيان الرياضي" أن شركة كرة القدم بنادي الجزيرة لم تمدد عقد الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم، وقد اقام اللاعبون حفلاً مبسطاً داخل النادي لتوديع مدربهم، وذكر احمد سعيد المرزوقي المشرف الفني للفريق على حسابه الشخصي بانستجرام "وداعاً تين كات".

ومن المتوقع رحيل عدد من اللاعبين خلال الأيام المقبلة، أبرزهم الدولي المغربي، مبارك بوصوفة، والذي انتهى عقده ايضاً بنهاية الموسم، ويعتبر تين كات من المدربين الذين لهم بصمة مع فخر أبوظبي حيث قاد الفريق نحو تحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2015/2016، ، وتحقيق درع الدوري موسم 2016/ 2017، لكنه اخفق مؤخراً في دوري أبطال آسيا، وخرج من الدور ال16 وأخفق في جميع المسابقات المحلية.