شرطة دبي تحتفي بأصحاب الانجازات الرياضية

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الكوادر الرياضية من لاعبين ومدربين وإداريي المنتخبات والفرق الرياضية التابعة لشرطة دبي، وذلك خلال الحفل السنوي لتكريم أصحاب الانجازات الرياضية للموسم الرياضي 2016-2017، بحضور سعيد حارب الامين العام لمجلس دبي الرياضي، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الادارات العامة ومراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وشمل التكريم 365 رياضياً من منتسبي شرطة دبي مثلوا 12 منتخباً رياضيا، وحققوا انجازات على مستوى مشاركاتهم في 14 بطولة رياضية خلال الموسم 2016 -2017، منها 5 بطولات على مستوى وزارة الداخلية، و7 بطولات مجتمعية، بالإضافة الى بطولتين محليتين. كما شمل التكريم 12 رياضيا من موظفي شرطة دبي من أصحاب الانجازات الفردية الذين شاركوا في منافسات الموسم الرياضي الحالي 2017-2018.

كما كرم منتخبات شرطة دبي في رياضات الدفاع عن النفس، والرماية، والمنتخب الاولمبي لشرطة دبي، والسباحة، والكروسفت، وشد الحبل، والرجل الحديدي، وتحدي الحواجز الطينية، والدراجات الهوائية، وتحدي الحواجز (سبارتان ريس )، والتجديف، وفريق كرة القدم.

وأشاد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، بجهود إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي ودورها في تقديم الدعم لمشاركات القيادة العامة لشرطة دبي في البطولات الرياضية خلال الموسم، مؤكداً أنها ساهمت في الخروج بالصورة المشرفة للرياضة الداخلية لشرطة دبي، كما ساهمت في دعم الحركة الرياضية في الدولة بالخبرات والمواهب الرياضية المتميزة والتي تعزز مكانة الرياضة الاماراتية في المشاركات الخارجية.

وقال العميد شهيل إن شرطة دبي تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الرياضية المحلية بدءاً من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الاولمبية الوطنية، وجميع الاتحادات الرياضية والاندية المنضوية تحتها، بهدف رفد الحركة الرياضية بمقومات النجاح، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبدعم كبير من القائد العام، نجحت في خلق بيئة رياضية تنافسية على مستوى كافة الادارات العامة ومراكز الشرطة، بحيث أصبحت بطولات شرطة دبي الرياضية رافدا كبيرا ومنبعا للمواهب الرياضية الفذة.

وتضمن حفل التكريم تتويج الادارات العامة ومراكز الشرطة الداعمة للأنشطة الرياضية، وفازت أكاديمية شرطة دبي بالمركز الأول، فيما حصلت الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ على المركز الثاني، وجاءت الادارة العامة لأمن المطارات في المركز الثالث.

وعلى مستوى مراكز الشرطة حصل مركز شرطة البرشاء على المركز الاول، وجاء مركز شرطة الموانئ ثانياً، فيما حل مركز شرطة ند الشبا في المركز الثالث، وحصلت الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ على درع التفوق العام للموسم الرياضي 2016-2017. وشمل التكريم أيضاً الجهات والمؤسسات الشريكة والداعمة، ومنها الهيئة العامة للرياضة، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطيران المدني، ومركز إعداد القادة.