500 مليون استثمارات النصر حتى 2020

رصد النصر محفظة استثمارية قيمتها 500 مليون درهم مدتها 3 سنوات، (حتى 2020 ) لتنفيذ 4 مشاريع عقارية كبرى واستثمارات أخرى من ضمنها بناية «تغرودة»، التي دخلت حيّز الاستغلال وبلغت تكلفتها الإجمالية 100 مليون درهم، وتتكون من 14 طابقا تضم 88 شقة و4 محلات تجارية بمساحة إجمالية تصل إلى 260 ألف قدم، و100 مليون درهم تكلفة إنجاز المشروع الجديد، وهو عبارة عن مبنيين سكنيين من 6 طوابق و120 شقة و40 محلاً تجارياً على شارع نادي النصرفي قلب منطقة عود ميثاء ويتم انشاؤهما بموقع السينما القديم، و150 مليون درهم عنوان مساهمة النصر في مول الخوانيج الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 300 مليون درهم بالشراكة مع شركة نخيل.

ويتكون مول الخوانيج من طابق أرضي لمواقف السيارات بسعة 700 سيارة تقريباً، وثلاثة طوابق تضم محلات تجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية بما في ذلك محلات رئيسية، وسوبر ماركت، ومجمع للسينما، ومركز للياقة البدنية، ومنطقة ترفيهية وردهة للمطاعم على مساحة بناء إجمالية تبلغ 775 ألف قدم مربع بما في ذلك 330 ألف قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير.

وبالإضافة إلى بناية تغرودة والمبنيين الجديدين ومول الخوانيج سينفق النصر 150 مليون درهم على استثمارات عقارية أخرى والمحلات التجارية التي سيتم إنشاؤها في الموقع الحالي لأكاديمية الكرة.

تراخيص

وأكد إبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار بنادي النصر، أنه تم الحصول على كافة التراخيص لبدء إنشاء المبنيين الجديدين سيتم الإطلاع على عروض الأسعار والمواصفات الفنية المقدمة من الشركات المختلفة تمهيداً لإختيار أحداها للبدء في العمل بالمشروع المتوقع إنجازه خلال 18 شهراً واستلامه بشكل نهائي في النصف الثاني من 2020.

وأكد الفردان أن الخطوات الاستثمارية التي يشهدها نادي النصر ، تتم بمباركة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية ، رئيس النادي ، حرصاً من سموه على أن يكون نادي النصر نموذجاً متميزاً ورائداً في مجال الاستثمار بين الأندية المنطقة ما يعكس الأداء العام للنادي بُغية تحقيق الاكتفاء المؤسسي ، وزيادة الإيرادات العامة، وتنمية مصادر الدخل.

وأكد الفردان أن النصر يرفع شعار «العقار سيد الاستثمار» ولذلك ركز كل استثماراته في هذا القطاع لضمان مردوديته على المديين البعيد والمتوسط، موضحا أن استثمارات النصر ستقام على مرحلتين، حيث بدأت مع مشروع بناية تغرودة وتستمر إلى 2020، وسيتمّ سيتم صرف 500 مليون في هذه المرحلة، فيما ستنطلق المرحلة الثانية بتنفيذ مشاريع جديدة يتم إنشاؤها من خلال ريع الاستثمارات الأولى، وقال: كان النصر سباقا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وسيستمر على هذا النحو بفضل رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي.

تغيير

من جهة أخرى أكد محمد علي الغيثي المدير التنفيذي لنادي النصر، أن تغيير موعد انطلاق أشغال استاد حميد الطاير خلال الشهر الجاري بدلا من انطلاقها عقب نهاية كأس أمم آسيا لكرة القدم جاء بعد تعهد الشركة المنفذة للمشروع بإنهاء الأشغال وتسليم مبنى أكاديمية النصر الجديد جاهزا في نوفمبر المقبل أي قبل شهر من موعد بطولة أمم آسيا التي ستستضيف قلعة العميد 6 مباريات منها على استاد آل مكتوم.

وقال الغيثي: كان من المقرر أن تنطلق أشغال استاد حميد الطاير بعد نهاية كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019 والتي ستحتضن قلعة العميد جانبا منها على استاد آل مكتوم، لكن بعد فتح المظاريف التزمت الشركة المنفذة للمشروع إنهاء الأشغال نوفمبر المقبل، فتمت الموافقة على بدء الأشغال حتى تكتمل الصورة الجميلة للمرافق الجديدة بقلعة العميد تزامنا مع البطولة القارية.