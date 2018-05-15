«الزعيم» بالمهمة الأصعب في ربع نهائي «الآسيوية»

يلتقي العين مع فريق الدحيل، الليلة على ملعب الأخير لحساب جولة إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويحتاج «الزعيم» الحاصل على ثنائية الدوري والكأس للفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة ليظفر ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية بعد خسارته (2-4) في لقاء الذهاب الذي جرى الأسبوع الماضي على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين.

وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعب المباراة حسب لوائح المسابقة، حيث عمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا، بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، كبناء الهجمات من العمق والأطراف، وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، والضغط على حامل الكرة، واللعب من لمسة واحدة قبل أن يضع الخطة والتشكيلة التي ينتظر أن يخوض بها اللقاء، وفي حين يفقد العين نجمه البرازيلي كايو لوكاس الحاصل على بطاقة حمراء في المباراة السابقة، سيستعيد بالمقابل خدمات نجميه المدافع مهند العنزي، والمصري المتألق حسين الشحات بعد استيفائهما عقوبة الإيقاف بالغياب عن جولة الذهاب.

أوراق

ويراهن العيناوية على عدد من الأوراق الرابحة لترجيح كفة الفريق في لقاء الليلة، بقيادة القائد وصانع الألعاب المتميز، عمر عبد الرحمن، والمصري حسين الشحات، والمهاجم السويدي ماركوس بيرغ، والياباني القوي شيوتاني، ومحمد عبد الرحمن، وريان يسلم، وإسماعيل أحمد، ومهند العنزي، ومحمد أحمد، وكوكبة من نجوم الفريق الذين صعدوا إلى منصات التتويج مرتين هذا الموسم.

وأكد الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أن مهمة فريقه في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لن تكون سهلة اليوم، وقال: «أتوقع شوطاً مختلفاً في مواجهة اليوم حيث تبقت لنا 90 دقيقة مطالبون خلالها بإظهار روح القتال، والواقع يؤكد أننا لم نظهر بالمستوى المطلوب على ملعبنا أمام المنافس وبرغم النتيجة السلبية في العين، إلا أن حظوظ فريقي مازالت باقية في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة، وسنعمل على تقديم مستوى أفضل مما كنا عليه في الشوط الأول حتى نتمكن من تحقيق هدفنا وإسعاد جماهيرنا».

مشكلات

وأكمل المدرب الكرواتي الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي للمباراة أمس نعاني من بعض المشاكل المتمثلة في غياب، البرازيلي كايو لوكاس، بسبب الإيقاف، إلى جانب الحالة الصحية غير الجيدة لدى بعض عناصر الفريق.

وزاد: شخصياً على معرفة جيدة بأن المنافس أقوى الأندية المحلية هنا، بيد أننا سهلنا من مهمته خلال مواجهة الذهاب، وذلك عبر الأخطاء التي ارتكبناها في تلك المواجهة ويتوجب علينا ألا نخطئ في مباراتنا أمامهم اليوم.

حول حظوظ فريقه في التأهل خصوصاً وأنه لم يسجل سوى هدفين في الذهاب، قال: «كل الاحتمالات دائماً واردة في كرة القدم التي لا تعترف بلغة المستحيل ولذلك نحن هنا اليوم، وينبغي علينا التعامل بواقعية ونقاتل إلى اللحظة الأخيرة».

تركيز

قال زوران في إجابته عن سؤال حول بديل البرازيلي كايو لوكاس، الغائب للإيقاف: لكل لاعب أسلوبه ولا يوجد لاعب بعينه سيحل مكان كايو، بيد أن فريقي يضم عدداً جيداً من اللاعبين ولا ننسى أن مواجهة اليوم ستشهد عودة المصري حسين الشحات وشخصياً لا أفكر في الغيابات بقدر ما أركز على تجهيز اللاعبين المتاحين لكل مباراة على حدة.

جاهزية

شيوتاني: نثق بمقدرتنا على تحقيق أفضل نتيجة

أكد الياباني تسوكاسا شيوتاني، لاعب العين، جاهزية فريقه لمواجهة الدحيل، وقال: «نتطلع إلى تحقيق النتيجة التي تضمن لنا التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا مع كل الاحترام لطموحات الفريق المنافس».

وعن حظوظ فريقه، قال: «لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم، فنحن نثق بمقدرتنا على تحقيق أفضل نتيجة مهما كانت الظروف، لأن العين فريق كبير، ويضم نوعية جيدة من اللاعبين الذين يتسلحون بالرغبة القوية على تحقيق طموحات الجماهير الإماراتية»، وقال: «ليس أمامنا سوى القتال بقوة في أرضية ملعب المباراة منذ البداية حتى النهاية من أجل تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي آسيا».

مهمة

«صافرة سنغافورية» لإدارة المباراة

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة العين المقررة اليوم ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى الحكم السنغافوري محمد تاج الجعفري، «حكم ساحة» بمعاونة مواطنه روني غو مينجي، «الحكم المساعد الأول» والقيرغيستاني، كوشكاروف باخادير، «الحكم المساعد الثاني» والماليزي ناغور أمير، «حكماً رابعاً» وسينغ يم يونغ من هونغ كونغ، «مقيماً للحكام».

وكلف الاتحاد الآسيوي، الصيني، تو اكسليانغ، بمراقبة المباراة والهندي سانجاي كومار، «مسؤولاً أمنياً» والسنغافوري محمد زبير، «مسؤولاً من لجنة المسابقة» والياباني أوشيدا شينتارو، «مسؤولاً من لجنة المسابقة» والهندي نيلانجان داتا، «مسؤولاً إعلامياً».