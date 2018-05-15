150 طالباً في يوم الاتحاد الآسيوي للواعدين

احتفل اتحاد الكرة، أمس بمقره بالخوانيج في دبي، بيوم الاتحاد الآسيوي للواعدين، الذي نظمته إدارة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد، تماشياً مع احتفالات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن فلسفته الجديدة المتبعة لاستقطاب واستكشاف اللاعبين، بهدف توسيع قاعدة ممارسي لعبة كرة القدم للهواة، وتضمن برنامج الاحتفال مهرجانات ومباريات للواعدين والواعدات.

وشارك في الاحتفال 150 طالباً وطالبة، وتمّ تنظيم مهرجان للواعدات من المدارس الخاصة، وآخر للواعدين، إضافة إلى إقامة فقرات فنية ومهارية للمشاركين، من خلال 6 محطات، تخللها مزيج من الألعاب المصغرة والترويحية، هدفت إلى خلق أجواء من الحماس والتفاعل بين الأطفال.

أشرف على الفعاليات عبيد مبارك الشامسي، مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، وعبدالله حسن، رئيس قسم التدريب، ومدربو مراكز التدريب التابعة للاتحاد، وموظفو الإدارة، بالتعاون مع لجنة كرة قدم السيدات، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.