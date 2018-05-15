«الذئاب» يعانقون دورينا

عاش جمهور نادي الفجيرة فرحة عارمة بعد صعود «الذئاب» أول أمس لدوري المحترفين على حساب مستضيفة حتا بهدف نظيف سجله عمر كوسوكو في الدقيقة «90» في مباراة الإياب لملحق الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل 2018-2019، وتأتي عودة الفجيرة إلى دوري الأضواء بعد فترة غياب دامت لثلاث سنوات قضاها في دوري الهواة.

وعقب المباراة احتفل جمهور الفجيرة الذي حرص على الزحف خلف الفريق إلى حتا لمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم في ظل غياب شبه تام لجمهور حتا صاحب الأرض، ولم تتوقف الأغاني والأناشيد التي تحفز لاعبي «الذئاب»، ولم تنقطع حتى بعد انتهاء المباراة حيث استقبل الجمهور اللاعبين وتبادلوا العناق والتفوا جميعاً حول «باص» النادي مرددين الأغاني والأناشيد ابتهاجاً بعودة الفجيرة إلى دوري الأضواء مجدداً، مقدمين التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة بمناسبة صعود الفريق إلى دوري المحترفين، وجابت مسيرات الفرح حتا في اتجاه العودة إلى مدينة الفجيرة حيث عاش جمهور «الذئاب» أمسية سعيدة على وقع الانتصارات الأخيرة والعودة إلى دوري الأضواء.

صعود

في المقابل، خيم الحزن على الجهازين الفني والإداري لنادي حتا عقب انطلاق صافرة الحكم معلنة عن نهاية المباراة، لفشل الفريق في البقاء في دوري الخليج العربي وهبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بالرغم من المحاولات المستميتة التي بذلها اللاعبون من أجل تحقيق الانتصار على الفجيرة وتحقيق الهدف بالبقاء في دوري الأضواء.

وسجل اللاعب الفرنسي عمر كوسوكو محترف «الذئاب» الهدف الذهبي للفجيرة في الدقيقة «90» مع أن نتيجة التعادل كانت تكفي «الذئاب» للصعود إلى دوري الخليج العربي إلا أن هدف كوسوكو الذي جاء في الوقت القاتل أكد على تفوق الفجيرة على منافسه حتا وأنه عاد إلى دوري الأضواء عن جدارة واستحقاق.

تهنئة

تقدم عبد الله مسفر مدرب فريق الفجيرة بالتهنئة والشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، بمناسبة تأهل فريق الفجيرة إلى دوري المحترفين. وقال: «أتمنى للذئاب وأن يكملوا المشوار في دوري الأضواء بنجاح، مشيراً إلى أن الصدفة وحدها قادتني لتولي تدريب (الذئاب) هذا الموسم، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع تدريب أي فريق خلال الموسم الجاري، وأنه استجاب لنداء الفجيرة.

وأضاف مسفر: لقد خضت تحدياً لا يمكن وصفه في ظل قصر المدة التي توليت فيها تدريب الفريق وكثرة إصابات اللاعبين والنواقص الكثيرة بالفريق حيث كان يحتاج الفجيرة إلى عمل موسم كامل وليس عمل أربعة أو خمسة أيام ولكني قمت بالتركيز على نقاط معينة حاربت عليها والحمد لله تكللت بالنجاح.

عودة

وواصل: لا يجب علينا أن نقارن أنفسنا بحتا الأكثر جاهزية سواء على صعيد اللياقة البدنية أو على صعيد اللاعبين الأجانب الذين يمتلكون مهارات جيدة، مشيراً إلى أنه وجد أن الفجيرة يفتقد الثقة بالنفس ونادراً ما يحقق الفوز لذا كان العمل مع الفريق صعباً.

وتابع: أنا سعيد لنادي الفجيرة ولأهل الفجيرة بمناسبة عودة «الذئاب» إلى دوري المحترفين مجدداً، وهذه فرحة يستحقها الجميع، من جمهور ولاعبين ومجلس إدارة، مشيراً إلى أنه جاء إلى الفجيرة وقد أنجزت مهمتي مع الفريق بعد أن حقق هدفه بالصعود إلى دوري الأضواء.

وقال مسفر: لقد تلقيت عرضين لتولي مهمة التدريب أولهما من أحد المنتخبات والثاني من أحد الأندية وحتى الآن أقوم بالمفاضلة بينهما، مشيراً إلى أنه خاض تجربة ناجحة مع منتخب الأردن ويرغب في تكرار التجربة ذاتها، ليؤكد أن المدرب الإماراتي من أفضل المدربين.

قرار

حسن أمين: أنا لاعب حر

عبر لاعب الفجيرة حسن أمين عن سعادته بصعود «الذئاب» إلى دوري الأضواء، مشيراً إلى أن عقده انتهى مع الفجيرة وبات الآن لاعباً حراً. وقال: «سأبحث مع الإدارة مسألة تجديد العقد في الفترة المقبلة».

وأضاف: «نبارك لمجلس إدارة النادي ونشكرها على جهودها مع اللاعبين والتي كللت بفضل الله بالنجاح، حيث وفرت لنا إدارة النادي كل مقومات النجاح وذللت أمامنا كافة الصعاب، وكذلك نشكر ونهنئ الجمهور الذي حرص على مساندة الفريق وتشجيعه». وأضاف: «دخلنا المباراة بمعنويات مرتفعة، ونجحنا في تحقيق الهدف الذي جئنا من أجله بالرغم من إهدار العديد من الفرص، إلا أننا قمنا بامتصاص حتا وسيطرنا على المباراة في النهاية».