الشارقة بطلاً لـ "خليجي السلة" لأول مرة

توج الشارقة، بطلًا لمسابقة الأندية الخليجية لكرة السلة، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على المنامة البحريني، مساء أمس، بنتيجة 99-94، في المباراة النهائية للنسخة الـ 38 للبطولة، التي أقيمت بسلطنة عمان.

وجاءت المباراة قريبة المستوى والأداء من الفريقين، وشهدت تفوق الشارقة في الربع الأول، إلا أن المنامة أدرك التعادل في نهاية الربع الثاني، بنتيجة 47-47، وعاد الشارقة إلى تفوقه لينهي الربع الثالث لصالحه 79-72.

وكان نادي الشارقة، قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على العربي في الدور قبل النهائي، بنتيجة 90-86.

وشهد المباراة سفير الامارات لدى سلطنة عمان محمد بن سلطان ورئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، وقاما بتتويج ابطال الشارقة بالميداليات الذهبية والكأس وسط فرحة كبيرة من أعضاء البعثة واللاعبين.