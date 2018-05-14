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الفجيرة يضمّ الجزائري بن يطو

المصدر:
  • الفجيرة: محمد فضل
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أعلن نادي الفجيرة على حسابه الرسمي في تويتر عن التعاقد مع المحترف الجزائري محمد بن يطو، الذي يعتبر اولى صفقات الذئاب تأهباً للموسم الكروي المقبل 2018/2019.

ونشر موقع الفجيرة صورة للاعب مع عبارة ترحيب به في قلعة الفجيرة، وخاض بن يطو لاعب اتحاد الحراش السابق تجربة احترافية بالدوري السعودي من خلال ارتدائه لقميص نادي الشباب السعودي خلال الموسم الحالي.

تجدر الاشارة الى ان نادي الفجيرة، الذي ضمن امس الاول تواجده مع اندية دوري الخليج العربي بعد فوزه على حتا ضمن مباراة إياب ملحق الصعود، تضم قائمته اثنين من الأجانب، هما الفرنسي عمر كوسوكو والارجنتيني دانيلو كراندي.
 

 

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