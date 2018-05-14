قبول اعتذار 7 لاعبين عن تجمع منتخب الشباب للصالات

وافقت الإدارة الفنية لمنتخب الشباب لكرة الصالات على قبول اعتذار 7 لاعبين عن التجمع الثاني للمنتخب في نادي الظفرة بسبب الامتحانات، وينتظم المنتخب في تجمعاته ضمن التحضير لنهائيات كأس آسيا في تايلاند نوفمبر المقبل، وحضر تدريبات المنتخب أول من أمس عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بحضور محسن مصبح رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات والذي أكد أن متابعة واهتمام عيسى هلال يمنحان اللجنة التنفيذية والجهازين الفني والإداري مزيداً من الحوافز لبذل أقصى الجهود في الفترة المقبلة وقال: نتمنى التوفيق للأمين العام في مهمته بمجلس الشارقة الرياضي.

وحضر التجمع أيضاً كل من سعيد علي العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية والثقافية في مجلس الشارقة الرياضي ومشرف عام منتخبات كرة الصالات السابق وعبدالله الشحي وشهاب العوضي عضوي اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وحسن عباس الحمادي عضو مجلس شركة الظفرة للألعاب المصاحبة ومرشد خلفان المرر المدير التنفيذي لنادي الظفرة للألعاب المصاحبة وفيصل عبدالله مدير فريق نادي الظفرة.

وأكد عبدالله الدرمكي مدير المنتخب أن كلمات عيسى هلال للاعبين تدعو للتفاؤل بمستقبل مشرف لكرة الصالات ومسيرة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وتوجه الدرمكي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة وإلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وخص بالشكر أسرة نادي الظفرة وأسرة اللعبة بالنادي على دعم مسيرة اللعبة والتعاون مع منتخب الشباب.