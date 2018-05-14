«الصقور» و«الذئاب» في «المحترفين»

احتفظ فريق الإمارات بمقعده في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وصعد فريق الفجيرة من دوري الأولى بعد غياب 3 مواسم، ليكمل منظومة «المحترفين»، وبدأت أمس مسيرة الأفراح في ناديي الإمارات والفجيرة، وسهرت جماهير الفريقين تحتفل بالإنجاز حتى الساعات الأولى من الصباح.

جاء استمرار «الصقور» مع «الكبار» بتعادله أمس من دون أهداف مع الحمرية بملعبه في مباراة الإياب لملحق الصعود، ليفوز بمجموع مباراتيه، بعد تغلبه «ذهاباً» على منافسه 1 - 0، وشهدت المباراة إضاعة حسن عبدالرحمن «الإمارات» ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة.

وتأهل الفجيرة من خلال فوزه أمس على حتا 1 - 0، وسجل الهدف عمر كوسوكو في الدقيقة 90، ليفوز بمجموع مباراتيه 3 - 1، وألغى الحكم هدفاً لحتا سجله البديل محمد مال الله في الدقيقة 87. وعبر عبدالله مسفر مدرب «الذئاب» عن سعادته بالتأهل، رغم توليه مسؤولية الفريق منذ مدة قصيرة واحتفلت جماهير الفجيرة مع اللاعبين بالإنجاز الكبير، ورددت أهازيج الفرح.

وشهد ملعب الحمرية فرحة كبيرة لجماهير الإمارات بالبقاء مع «المحترفين» وشارك في احتفالات «الصقور» مجلس الإدارة يتقدمهم محمود حسن الشمسي رئيس المجلس، وتبادل الجميع التهاني مع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وأعرب نزار محروس مدرب الإمارات عن سعادته ببقاء فريقه مشيراً إلى أن ما تحقق جاء بفضل روح الأسرة الواحدة داخل النادي.