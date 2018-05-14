قرعة بطولة مكتوم بن راشد غداً

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة مكتوم بن راشد آل مكتوم الرمضانية لكرة القدم مؤتمراً صحفياً في السابعة من مساء غدٍ بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للإعلان عن الفرق المشاركة بعد قرار اللجنة المنظمة العليا رفع عددها إلى 20 فريقاً نظراً للإقبال الشديد على المشاركة، وتحظى البطولة برعاية ودعم كريمين من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتنطلق 3 رمضان وتستمر حتى 19 منه.

وتجرى خلال المؤتمر مراسم القرعة وتحديد طرفي لقاء الافتتاح، مع الكشف عن الشركات والمؤسسات الراعية، ويتحدث في المؤتمر اللواء محمد سعيد المري، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور أعضاء اللجنة العقيد علي خليفة المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، وصلاح المهيري رئيس اللجنة المالية والتسويق، وطارق الرميثي رئيس اللجنة الإعلامية، والملازم أول نادر راشد مدير البطولة.

لائحة فنية

وكانت اللجنة المنظمة أصدرت اللائحة الفنية للبطولة في ثوبها الجديد، وتضمنت تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات وفقاً للقرعة، وتلعب كل مجموعة دورياً من دور واحد، ويبلغ زمن المباراة 30 دقيقة على شوطين، ويتأهل في نهاية هذا الدور أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم الاحتكام إلى العدد الأكبر من الأهداف، ثم يتم اللجوء إلى فارق الأهداف «ما له وما عليه»، ثم نتيجة مباراة الفريقين المتساويين وأخيراً الاحتكام إلى القرعة.

وفي حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة النهائية يلعب الفريقان وقتاً إضافياً من 20 دقيقة على شوطين، مدة كل منهما 10 دقائق، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى الركلات الترجيحية من نقطة الجزاء.

خروج المغلوب

وتلعب المباريات في الدور التالي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وفي حالة التعادل يلعب الفريقان وقتاً إضافياً، وإذا تعادلا مجدداً يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية، وتضمنت اللائحة السماح لكل فريق مشارك بتسجيل 20 لاعباً، ويسمح بتبديل 4 لاعبين في كل مباراة بمن فيهم حارس المرمى.