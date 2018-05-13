75 % منتخبنا قادر على التأهل للدور الثاني من كأس آسيا

تفاءل 75% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي بقدرة منتخبنا الوطني لكرة القدم على التأهل للدور الثاني لكأس آسيا، على ضوء نتائج القرعة الأخيرة، في حين شكك 25% في ذلك.

وأوقعت القرعة التي أقيمت مايو الجاري منتخبنا الوطني لكرة القدم في مواجهة كل من: «تايلاند والبحرين والهند».

تطابق

ولم تختلف نتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» كثيراً، حيث أكد 69% من المشاركين قدرة منتخبنا الوطني التأهل للدور الثاني لكأس آسيا، في حين خالف 31% هذا الرأي.

وفي نتائج استطلاع الصحيفة على حسابها الرسمي على «الفيسبوك»، اتفق 65% من المشاركين على قدرة «الأبيض» عبور الدور الأول، بينما أشار 35% إلى عكس ذلك.

معوقات أمام الأبيض

من ناحيته، أكد لاعب ومدرب نادي الوصل السابق حسن الشيباني «بولو» أن نتائج قرعة كأس آسيا على الورق جاءت في مصلحة منتخبنا الوطني، لكن الواقع يشير عكس ذلك لوجود معوقات وصعوبات عدة تواجه منتخبنا الوطني، وأهمها التحضير للمنافسة الذي يتطلب جهداً كبيراً بدنياً وذهنياً، ولو نظرنا إلى المنتخبات التي سيواجهها الأبيض فنجد المنتخب البحريني الذي يعد منتخباً منافساً وحظوظه متساوية مع أبيضنا، فضلاً عن كونه يضم عدداً من العناصر الشابة.

تحذير

وأضاف: «بالنسبة للمنتخب التايلاندي فهو متطور جداً وسبق وأن أحرج منتخبنا في التصفيات، أما المنتخب الهندي فبدأ يأخذ وضعه على مستوى القارة بعد الاحتراف».

واختتم كابتن حسن بولو حديثه بالقول: «المنتخبات الثلاثة قادرة على إحداث المتاعب لمنتخبنا الوطني نظراً لاختلاف طريقة اللعب، وفي النهاية لابد من الاستعداد بقوة لهذه البطولة والمنافسة على اللقب».

إعداد غامض

وقال نجم منتخب الإمارات والنصر سابقاً محمد علي كوجاك: «إن منتخبنا قادر بقوة على التأهل للدور الثاني لكأس آسيا كون مستويات فرق المجموعة متواضعة من وجهة نظري وفرصة منتخبنا كبيرة في التأهل وعليه اقتناص الفرصة».

تركيز

وأضاف: «على لاعبي الأبيض التركيز ومساندة الجمهور للمنتخب»، مشيراً إلى أن فترة الإعداد تعد غامضة، ولم نعرف البرنامج الإعدادي حتى الآن، مشيراً إلى أن سبعة أشهر تكفي لإعداد اللاعبين.

تميز

وقال: «من وجهة نظري منتخب 1996، أفضل من منتخب 2019، فمنتخب 1996 تميز باكتمال كل خطوطه، بدءاً من الهجوم ومروراً بالوسط وانتهاءً بالدفاع، وكذلك وجود دكة بدلاء قوية، أما المنتخب الحالي فيعاني من ضعف الدفاع، ونتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المدرب زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نستطيع أن نحكم على أدائه مع الأبيض.