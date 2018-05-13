بن غليطة يحتوي أزمة الحكام

وجه المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة باحتواء أزمة الحكام الستة الذين احتجوا على عدم إنصافهم بإسناد إدارة مباريات دوري المحترفين لهم، التي انفرد «البيان الرياضي» بنشرها أمس، ومن المقرر أن يعقد محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام اجتماعاً مع الحكام الستة خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى آرائهم، وإيجاد حل مرضٍ بما لا يخل باللوائح.