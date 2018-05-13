الغالي حسام يودع الملاعب بعد 18 عاماً من العطاء

وسط مشاهد رائعة على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وبالدموع ودع النجم المصري الكابيتانو حسام غالي الملاعب الكروية معلناً عن اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من ثمانية عشر عاما صال وجال فيها مع المنتخب المصري، والأهلي، وعدد من الأندية الأوروبية أبرزها فينورد روتردام الهولندي، وتوتنهام هوتسبير، وديربي كاونتي الإنجليزيان، وليرس البلجيكي، بالإضافة للنصر السعودي، الذي كان آخر المحطات الاحترافية للنجم المعتزل قبل عودته مرة أخرى للأهلي ليضع حداً لمسيرته في عالم المستديرة.

وحسب تصريحاته جاء اختيار حسام غالي لملعب استاد هزاع بن زايد ليكون المحطة الأخيرة في مشواره الكروي بسبب أن هذا الإستاد الفخم له ذكريات سعيدة معه، حيث سبق وأن لعب على أرضيته في مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في وقت سابق من عام 2015، وهي المباراة التي فاز بها الفريق الأهلاوي.

تدافعت جماهير الجالية المصرية بالإمارات العربية المتحدة، لتحتشد مبكراً على مدرجات أجمل ملاعب العالم في مدينة العين، وهي تحمل اللافتات والشعارات التي تعبر عن حبها للنجم الكبير في ليلة وداعه للملاعب وقبل المباراة التي جمعت الأهلي المصري وأياكس أمستردام الهولندي، التي حسمها الأهلي لصالحه بهدف دون رد سجله اللاعب صلاح محسن، عبر غالي عن سعادته وفخره بالحب الكبير الذي أحاطته به الجماهير وأعرب عن شكره وتقديره لجماهيره الذين شرفوه وأكرموه في ليلة اعتزاله، كما توجه بالشكر لزملائه اللاعبين وإدارة النادي الأهلي والجهاز الفني الذي كان له سنداً طوال مسيرته بالنادي الأهلي، وشكر كذلك عائلته التي ظلت تشجعه وتعزز دوافعه خلال الفترة السابقة.