«الأبيض» الأولمبي يلتقي نظيره السعودي في بروفة ثانية

في ختام معسكره الجاري، يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي نظيره السعودي في مباراته الودية الثانية اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد مكتوم بن راشد، ضمن تحضيرات المنتخبين لدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، في الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر القادمين.

وأدى الأبيض الأولمبي مرانه الرئيسي مساء أمس، استعداداً لمباراة اليوم، في ختام معسكره الحالي، الذي دشن في الفترة من 4 إلى 13 من الشهر الجاري، حيث يعول الجهاز الفني والإداري على بروفة اليوم لتحقيق الكثير من الأهداف التي يصبو إليها، أهمها خلق طريقة لعب متجانسة بين اللاعبين، وتجربة أكبر عدد من اللاعبين المنضمين إلى المنتخب في قائمته الحالية، لتعزيز الجانبين الفني والبدني، إضافة إلى تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية الخاصة بوظائف اللعب في مختلف الخطوط، وصولاً إلى أسلوب اللعب الأمثل الذي يتطلع إلى الاعتماد عليه.

وكان الأبيض الأولمبي قد خاض مباراته الودية الأولى مع الأخضر السعودي مساء يوم الخميس الماضي، ونجح في إنهائها لصالحه بهدفٍ نظيف، سجله اللاعب عمر ربيع جمعة، في الدقيقة 71، من متابعة جيدة لتسديدة أحمد ربيع الغيلاني، التي ارتدت من الدفاع السعودي، وتمكّن اللاعبون من خلق الكثير من فرص الوصول إلى مرمى المنتخب الشقيق وتهديده أكثر من مرة.