الجنيبي:يجب منح المدرب فرصة لتحقيق فلسفته

أكد عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، ضرورة منح المدرب الإيطالي البرتو زاكيروني فرصته لتحقيق وتطبيق فلسفته في العمل، خاصة وأنه مدرب طموح ودقيق في عمله، وقال إننا لم نفرض على المدرب أية متطلبات بل قمنا بتوفير كل ما طلبه من أجل تحقيق أقصى درجات الاستقرار للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بعدم الإعلان عن أسماء المنتخبات التي سيواجهها الأبيض خلال الفترات المقبلة، يقول الجنيبي إن المدرب طلب عدة منتخبات، وقمنا بتشكيل لجنة للتفاوض ومخاطبة تلك المنتخبات، وفق معايير محددة وجارٍ الاتفاق مع عدد من المنتخبات للعب مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، وبمجرد توقيع العقود الرسمية معها سيتم الكشف عن أسمائها.

وعن قصر فترات الإعداد يقول رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، إننا لم نفرض أية أمور على المدرب، بعد أن وجدنا قناعة لديه بأن فترات الإعداد الطويلة لا يحبذها، لكونها تخلق مللاً لدى اللاعبين، حتى أن معسكر الإعداد المحلي الأخير في ديسمبر رأى المدرب أن يقام في مدينتين في الإمارات حتى لا يشعر اللاعب بأي ملل.

وعلى جانب آخر قال حسن سهيل عضو اللجنة الفنية والمنتخبات إن أجواء المنتخب صحية والكل يعمل بأقصى جهد من أجل توفير كل الدعم للأبيض خلال الفترة المقبلة، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وثقتنا كبيرة في قدرة المدرب زاكيروني على الارتقاء بالفريق خاصة وأنه يملك خبرة كبيرة تساعده على تحقيق ذلك.

أما عبيد علي هبيطة فتحدث أنه وبناء على تكليف من لجنة المنتخبات، قمنا مع عبد الله صالح مشرف المنتخب ومساعد المدرب بزيارة أماكن المعسكرات التي سيتم تواجد الأبيض بها، وكانت مدة الرحلة 6 أيام، يومين في النمسا، حيث يتم التركيز على الجوانب اللوجستية، جودة الملاعب وأحواض السباحة والنادي الرياضي، زرنا 9 فنادق خلال هذه الرحلة، النمسا يومين، وبعدها إلى ميونيخ، وبعدها إلى سالزبورغ، ومن ثم إلى برشلونة زرنا منطقتين، وبعد الاتفاق مع المدرب تم اختيار أفضل الأماكن.

المعسكر الأول في سالزبورغ في النمسا، الثاني في منطقة جيرونا وتبعد ساعتين عن مطار برشلونة، على أن يكون المعسكر الثالث في برشلونة.