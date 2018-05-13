حتا والفجيرة..الفرصة الأخيرة

تتجه الأنظار إلى مباراة حتا وضيفه الفجيرة على استاد حمدان بن راشد في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن إياب ملحق الصعود إلى دوري الخليج العربي، ستكون المهمة صعبة أمام أصحاب الأرض بعد خسارة النقاط الثلاث إثر تلقي الهزيمة على يد الذئاب، ما يؤكد أن المواجهة «كسر عظم» باعتبارها الفرصة الأخيرة للفريقين، ويدخل الفجيرة اللقاء وبمعنويات فوزه في الذهاب ويكفي د. عبد الله مسفر مدرب «الذئاب» نتيجة التعادل فقط من أجل تحقيق حلم جماهير الفريق بالعودة من جديد لدوري «المحترفين» بعد ثلاثة مواسم قضاها الفريق مع «الهواة».

وأحدث مسفر خلال مدة وجيزة توليفة متجانسة لعبت المباراة الأولى وقام منذ البداية بإشراك مهند خميس الذي يجيد اللعب في خط الهجوم، لكنه شارك في الوسط فضلاً عن إقحامه للاعبين ليخوضوا أول مباراة هذا الموسم مثل حميد عبد الله والعبدولي اللذين لم يخيبا ظنه، وسيكون الحذر طابع الفريق للابتعاد عن ولوج أي هدف يعكر صفو الجهاز الفني، كما سيكون شعار الفجيرة تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الخصم كما حدث في مباراة الذهاب.

حراسة

ويستعيد الفجيرة جهود لاعب الوسط المتميز أحمد الحفيتي، ويعول على حارسه المتميز سعيد صادق الذي أبلي بلاء حسناً أمام الإعصار في المباراة الأولى ليجد أطنان الإشادة من مدربه مسفر الذي أعاد إليه الثقة من جديد فكان عند حسن ظنه بعد أن منع لاعبي حتا من الوصول إلى شباكه في أكثر من فرصة، وحتى الهدف الذي سجله محترف الإعصار فرناندو لا يسأل عنه وانتزع الحارس صادق التصفيق المتواصل من قبل جمهور الفريق الفجراوي، الذي لم يكن راضياً عنه خلال مباراة خورفكان الماضية.

فاعلية

وفي المقابل ستكون كتيبة الإعصار مطالبة بأدوار أكثر فاعلية خلال اللقاء اليوم، خاصة على مستوى الهجوم بقيادة البرازيلي صاموئيل روزا وزميله صانع الألعاب فيرناندو غابرييل، حيث لم يقدم روزا المستوى المطلوب في مواجهة الذهاب، وينتظر الجميع منه الكثير في مباراة اليوم الحاسمة، بينما سيكون الدفاع مطالباً بسد جميع الطرق والثغرات المؤدية إلى استقبال مرماهم أي هدف قد يكلف الثمن غالياً.

وأنهى حتا تدريباته في الأيام الماضية استعداداً لمواجهة الذئاب، وتعاهد الجميع على عدم الاستسلام ورد الدين للخروج بالنتيجة المطلوبة المؤهلة للبقاء في الأضواء رغم خسارة مباراة الذهاب 1-2، إذ أبدى اللاعبون رغبتهم القوية في انتزاع الفوز لا سيما أن اللقاء على أرضهم وبين جماهيرهم الذين يتطلعون إلى مصالحتهم عبر فوز التأهل. ويستمر غياب المدافع سبيل المدني للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة، فيما سيكون بقية اللاعبين جاهزين إذ لا توجد غيابات مؤثرة على مستوى الفريق.

النمر:لن نستسلم ونصارع من أجل البقاء

أكد عبدالمجيد النمر مدرب حتا، أن فريقه يصارع من أجل البقاء في دوري الخليج العربي، وسيقاتل حتى صافرة نهاية مباراته مع الفجيرة ، سعياً للفو وأشار إلى أن فريقه لن يستسلم رغم خسارته في لقاء الذهاب 1 - 2، وقال: الكرة ما زالت في ملعبنا وعلينا التركيز وتدارك الأخطاء السابقة من أجل التعويض اليوم، وأجدد الثقة في جميع اللاعبين الذين حرصوا على الاستعداد بالصورة المطلوبة وبالروح الإيجابية .

وعن الفجيرة، قال النمر: منافسنا يتميز بالتنظيم، وتستغل خطأين في مباراة الذهاب وسجل هدفين، شعارنا اليوم «لا بديل عن الفوز» على غرار جميع المباريات السابقة.وأوضح النمر أن روح الفريق الواحد هي ما يميز حتا وسيكون جميع اللاعبين على قدر المسؤولية والتحدي وعلى يد واحدة، لن يدخر أي من اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري جهداً من أجل تقديم أقصى ما لديه ، مشيراً إلى سعي الفريق لإيقاف مفاتيح اللعب الرئيسية للمنافس، واستغلال مواطن القوة لدى فريقه من أجل إحراز الأهداف ومنع لاعبي الخصم من التسجيل، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الابتعاد عن الأخطاء .

مسفر:لا نفكر في التعادل

أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة أن حظوظ الفريقين تبدو متساوية رغم تفوق الفجيرة خلال جولة الذهاب بنتيجة 2-1، لافتاً إلى أن لاعبي فريقه تناسوا تلك المباراة، وبالتالي لن ينظروا للخلف أو حتى التفكير في إنهاء المواجهة على وقع التعادل الذي وصفه بالخطر على فريقه على الرغم من أنه يؤهل الفجيرة، وقال: عازمون على العودة بنتيجة إيجابية، والمواجهة أشبه بنهائي الكؤوس وعلى اللاعبين التركيز.

ووصف مسفر الفترة الزمنية ما بين المباراتين بالقصيرة في ظل الظروف الحالية المحيطة بكل مباراة، وقال: لا توجد فرصة لالتقاط الأنفاس وعودة وتعافى المصابين.

وأشاد مسفر بمستوى الحارس سعيد صادق منوهاً أنه ومنذ توليه تدريب الفجيرة أعاد للحارس الثقة فكان في كامل حضوره الذهني في اللقاء الأول، كما أشاد بالأرجنتيني دانيلو صاحب هدفي فريقه في حتا، وقال: عودة أحمد الحفيتي تدعم حظوظنا وترفع الروح المعنوية لللاعبين، مشيراً إلى افتقاده لأكثر من ثلاثة لاعبين في المباراة أبرزهم سعيد راشد الذي يغيب حتى نهاية الموسم.

مسؤولية

عبدالله علي: تصحيح الأخطاء قبل شوط الحسم

أكد عبدالله علي لاعب حتا أن الأمور لم تحسم بعد الخسارة الماضية في ذهاب الملحق أمام الفجيرة، حيث ينتظرهم شوط آخر وهو اللقاء الحاسم الليلة، مشيراً إلى أن الهزيمة الماضية يتحمل مسؤوليتها الفريق بأكمله وليس منظومة الدفاع فقط.

وذكر عبدالله علي أنهم حرصوا على تصحيح الأخطاء في الأيام الماضية تحت قيادة المدرب عبدالمجيد النمر، مؤكداً سعيهم إلى تقديم أداء أقوى من أجل تحقيق النتيجة المؤهلة إلى البقاء في دوري المحترفين.

وعن المباراة الماضية التي انتهت بفوز الفجيرة 2-1 بعد إدراك حتا للتعادل، أكد عبدالله علي انهم خاضوا المباراة من أجل الفوز ولم يكن التعادل ضمن أهدافهم، مشيراً إلى أنهم قادرون على تعويض النتيجة اليوم بتكاتف جميع أفراد أسرة الإعصار.

الأصعب

خلفان: المباراة تساوي موسماً كاملاً

وصف محمد خلفان، مهاجم الفجيرة، مباراة اليوم بأنها الأصعب لفريقه وتساوي جهد موسم كامل، مشيراً إلى أنه وزملاءه اللاعبين على أهبة الاستعداد للقاء، معرباً عن أمله بأن ينجحوا في العودة من حتا ببطاقة التأهل، ودعا خلفان جماهير وأنصار الذئاب إلى ضرورة الوقوف خلف الفريق ومؤازرته طوال زمن المباراة حتى يتحقق النصر على «الإعصار».

وأعرب عن أمله بأن ينجح بالتوقيع في شباك حارس حتا عبيد ثاني وإسعاد القاعدة العريضة في الفجيرة.

ونوّه خلفان إلى أنهم كلاعبين سيقومون بتنفيذ خطط وتعليمات المدرب عبدالله مسفر حتى يتثنى لنا تحقيق الانتصار على الإعصار.

03

تمكن الفجيرة من كسب جميع المواجهات السابقة أمام حتا خلال هذا الموسم، حيث جمع اللقاء الأول الطرفين في مباراة ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي انتهت لصالح الذئاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وواصل الفجيرة تفوقه في مواجهة الذهاب الأخيرة في الملحق بعد انتزاعه فوزاً ثميناً 2-1 على حتا، ما يجعل الإعصار مطالباً بانتفاضة قوية أمام ضيوفه اليوم.

01

يحاول لاعبو الفجيرة بشتى الطرق منع لاعبي حتا من تسجيل الأهداف أو التوقيع في شباك الحارس سعيد صادق، خصوصاً وأن ولوج هدف وحيد في مرمى الذئاب سيبقيهم موسماً آخر في دوري الدرجة الأولى، أما إذا انتهت المباراة على وقع التعادل فإن الفجيرة سيضمن تأهله رسمياً لدوري الخليج العربي بعد أن قضى ثلاثة مواسم في دوري الهواة.

02

توّج محترف الفجيرة الأرجنتيني دانيلو كاراندو نفسه نجماً لمباراة الذهاب بين الفجيرة وحتا بعد أن سجل هدفي فريقه بطريقة رائعة، حيث حكى كل هدف عن روعة الآخر، ويطمح دانيلو لمواصلة مشوار تألقه في الآونة الأخيرة وتسجيل هدف أو هدفين من خلال مباراة اليوم، وكان مدرب الفجيرة قد أشاد بنجم التانغو عقب المباراة، مشيراً إلى أنه لاعب غنى عنه ويعرف كيف يتمركز جيداً داخل الصندوق.

15

تعوّل جماهير الفجيرة والجهاز الفني على عودة رومانة خط الوسط أحمد راشد الحفيتي صاحب الرقم 15 الذي ترك غيابه أثراً واضحاً في خط وسط الذئاب، وبعودته اليوم بعد انتهاء عقوبة إيقافه تعود الحيوية لمنطقة المناورة، فاللاعب الحفيتي لا غنى عنه في الفجيرة، وكان المدرب السابق الأسطورة مارادونا يشيد به عقب كل مباراة، والمثير في الأمر أن اللاعب نفسه سبق وأن طُرد خلال مباراة فريقه أمام حتا ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة.

12

يعتبر الفجيرة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري الدرجة الأولى بعد أن خاض 22 مباراة حقق فيها الفوز في 11 والتعادل في مثلها، وواصل الذئاب مشوار الانتصارات وأضافوا إعصار حتا إلى ضحاياهم بعد أن تفوقوا عليه خلال مباراة ذهاب ملحق الصعود أو البقاء ليصلوا بأرقاهم إلى 12 انتصاراً، فهل يتمكن رجال المدرب عبدالله مسفر من الحفاظ على سجلهم الخالي من الهزائم ويعودوا من ملعب حتا بورقة التأهل لدوري الخليج العربي؟