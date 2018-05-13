النصر يعتمد «الطريق إلى الفريق الأول»

اعتمدت أكاديمية النصر، برنامج «الطريق إلى الفريق الأول»، الذي يتضمن المحاور الرئيسة التي سيتم التركيز عليها لإعداد جيل من اللاعبين المتميزين القادرين على تعزيز صفوف الفريق الأول. وأكد أحمد صالح، أن أكاديمية العميد ستركز في المرحلة المقبلة على تنمية المهارات، وصقل الموهبة، وتخريج لاعبين بكفاءات عالية، ولن يقتصر دورها على مجرد تعليم كرة القدم، مشيراً إلى أن شركة النصر لكرة القدم، تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الناشئين، من أجل أن يكون له دور فاعل، لأنه بقدر نجاح دور الأكاديمية في تكوين اللاعبين، بقدر مساهمتها في نجاح الفريق الأول.

مدير فني

وقال: تعاقدنا مع مدير فني هولندي للمدرسة، ومجموعة من المدربين أصحاب الخبرة، من بينهم مدربون من كرواتيا، وتحويل الإشراف لفريق تحت 16 عاماً للمدرب المواطن فيصل الطاهري، الذي اكتسب الخبرة الكافية بعد فترة قضاها مساعداً لمدرب فريق الرديف، إضافة إلى 3 مدربي لياقة بدنية. وأضاف: كلنا ثقة بأن تشكل أكاديمية النصر في ثوبها الجديد، إضافة كبيرة، وتسهم بشكل فعال في تطوير قدرات اللاعبين، وخلق جيل مميز للفريق الأول.

اختيار جيد

وأكد أحمد صالح، أن برنامج الطريق إلى الفريق الأول، يرتكز على الاختيار الجيد للمدربين ذوي كفاءة عالية في تكوين اللاعبين الصغار، ويملكون القدرة على صقل موهبتهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم، ومن بين النقاط التي يركز عليها البرنامج، الانتقاء الصحيح للمواهب، والأخذ بعين الاعتبار، البنية الجسمانية والمهارات الحركية للاعبين، إلى جانب مراعاة ميولهم والاختصاصات التي يتطلعون للبروز فيها، ومتابعة اللاعبين بتقارير، تتضمن نقاط قوتهم والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

وأوضح أحمد صالح، أن أكاديمية النصر، ستركز في الفترة المقبلة على الجانب التكويني للاعب وتطوير مهاراته، حتى يصل إلى الفريق الأول على أتم الجهوزية الفنية والبدنية، دون أي نقائص، كما سنقوم بالتركيز على الخانات التي عادة ما يشكو منها الفريق الأول.