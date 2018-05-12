حمدان بن محمد يقود F3 لنهائي الألعاب الحكومية

وسط أجواء حماسية مثيرة، شهدت الجولة الثانية من تصفيات التأهل للرجال للألعاب الحكومية منافسات حامية ضمت 45 فريقاً، تصدر فيها فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تصفيات الرجال بأعلى مجموع نقاط بلغ 156 نقطة، وتجتمع الفرق المتأهلة اليوم للنهائي لاجتياز تحدي العاصفة.

وقد استكملت فعاليات اليوم الثالث للألعاب الحكومية التي يشرف على تنظيمها المجلس التنفيذي بدبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبشراكة استراتيجية مع شركة مراس القابضة، أجواء تنافسية رائعة على شاطئ كايت بيتش دبي، حيث نافست الفرق بكل جدارة وروح رياضية لإيمانها بأهمية تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الهدف المشترك وهو اجتياز التحديات.

وحصدت الجهات التالية أعلى النقاط خلال تصفيات الرجال التي أقيمت على مدار يومين مما أهلها للنهائي والذي يعقد اليوم السبت 12 مايو: فريق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (F3) بمجموع نقاط 156، فريق وزارة الداخلية بمجموع نقاط 142، فريق شرطة الشارقة بمجموع 141، فريق شرطة الفجيرة 140.5، فريق وزارة التربية والتعليم 140.5، وفريق مطارات أبوظبي 140.5.

ولم تفلح الفرق المشاركة من تخطي تحدي "السلم البشري"، في حين تمكن فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد من تخطي تحدي "القبضة الحديدية" وبذلك يكون الفريق الوحيد الذي نجح في ذلك من أصل 154 فريقاً مشاركاً على مستوى المنافسات ككل.

إلى جانب ذلك، شهدت المنافسات مشاركات أخرى لبعض القيادات، حيث قاد سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد بن النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ورئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان فريق حكومة عجمان، وقاد سمو الشيخ ماجد بن سعود المعلا، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين فريق حكومة أم القيوين، هذا بالإضافة إلى قيادة سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فريقه في التصفيات.

وكان من اللافت مشاركة عدد من حكومات الدول الأخرى في المجموعة الثانية وهم فريق "رؤية السعودية 2030" الممثل عن حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفريق حكومة مصر، وفريق حكومة ولاية النيجر بنيجيريا، وحكومة كندا، الأمر الذي استبق التطور والدعم التدريجي المتوقع للألعاب الحكومية حول العالم.

وشهد اليوم الثاني حضور عدد كبير من المدراء العموم بدبي لمتابعة تقدم فرقهم المشاركة وبث روح الحماس بينهم لاجتياز التحديات، ممثلاً في معالي عبدالله غباش مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي بدبي، وسعادة اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة اللواء عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة مطر الطاير رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية، وسعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة حميد المطيوعي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بالإضافة إلى جمهور غفير حضر جميع التحديات بترقّب، وملأ الأجواء بحماس مشحون منذ بداية الفعاليات في الساعة 7:50 مساءً وحتى الساعة 12:00 صباحاً.

وسوف تعقد التصفيات اليوم السبت 12 مايو على شاطئ كايت بيتش دبي في الساعة 06:00 مساءً بدءاً بالمنافسات النهائية لفرق السيدات، تتبعها منافسة فرق الرجال الستة المتأهلة في الساعة 07:30 مساءً لخوض التحدي النهائي "العاصفة" والذي سيظل محاطاً بسرية تامة حتى وقت بدئه.

ويفتح الحدث أبوابه للجمهور مجاناً ودون الحاجة إلى حجز مسبق منذ الساعة 05:30 عصراً للسماح لهم بالجلوس في مقاعد قريبة ومشاهدة عرض الفرق المتأهلة الحي. وسيتم تتويج فريق السيدات وفريق الرجال بكأس البطولة في تمام الساعة الثامنة والنصف عقب أداء جدير بالفوز من العمل الجماعي والقدرات البدنية والذهنية، وسيحصد فريق واحد فقط من فرق الرجال والنساء على جائزة مالية قدرها مليون درهم لكل منهما توزَّع بالتساوي على أعضاء الفريق.