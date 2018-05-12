اتحاد الكرة يدرس آلية مشاركة الفئات الجديدة

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه صباح اليوم، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وضع آلية دقيقة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين.

في المسابقات الكروية الرسمية بداية من الموسم المقبل، بعد اعتماد مجلس الوزراء للقانون الاتحادي بالسماح لمشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة، واعتماد اللائحة التنفيذية للقرار التاريخي الذي يعكس توجهات الدولة ودورها الريادي والداعم لتحقيق التطور الرياضي.

40 %

ويناقش المجلس وضع آلية مشاركة الفئات الجديدة في مسابقات المراحل السنية خلال الموسم المقبل، بعد أن منح القرار فرصة التسجيل المفتوح لتلك الفئات حتى مرحلة الشباب والأول.

حيث حدد القرار مشاركة 3 لاعبين لفئة مواليد الدولة والمقيمين، وعلم «البيان الرياضي» أن لجنة المسابقات اقترحت مشاركة 40% من جميع الفئات في مسابقات المراحل السنية، لمنح الفرصة أمام باقي اللاعبين المواطنين للمشاركة، أما على صعيد الفريق الأول فسوف يناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه تصور بمشاركة لاعبي تلك الفئات.

وهناك مقترح بأن تقتصر المشاركة على لاعبين من مواليد الدولة والمقيمين، ومناقشة وضع باقي الفئات خلال الاجتماع، نظراً لأهمية الموضوع وتعلقه بمستقبل المنتخب الوطني.

برنامج

من جهة أخرى يعقد الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، من أجل الكشف عن برنامج «الأبيض» استعدادا للمشاركة في كأس آسيا 2019.

حيث من المقرر أن يدخل المنتخب 3 معسكرات أوروبية، ينطلق الأول من 1 إلى 18 أغسطس المقبل في النمسا يتخلله لعب 3 مباريات ودية مع فرق أوروبية متوسطة المستوى، من أندية الدرجة الأولى هناك، قبل أن يعود اللاعبون للانتظام مع أنديتهم من أجل خوض مباراة السوبر، ولقاء دور الـ8 لدوري أبطال آسيا لمن يصل إليه من الجزيرة أو العين أو كليهما معاً.

بالإضافة لخوض جولة من الدوري يومي 30 و31 أغسطس المقبل، والتي تعتبر تحضيراً فنياً لجميع اللاعبين قبل أن ينخرط «الأبيض» مجدداً في تجمع من 1 إلى 12 سبتمبر، يخوض خلالها وديتين دوليتين، مثل الكويت ومنتخبات أخرى، ويتوقع أن يكون مقر المعسكر ما بين إسبانيا أو ألمانيا.

بينما سيكون آخر تجمعين للمنتخب داخليين ما بين أبوظبي أو العين، وسيكون الأول أواخر نوفمبر لخوض وديتين دوليتين، وسيكون المعسكر الأخير في أبوظبي، ابتداء من أوائل ديسمبر حتى موعد انطلاق البطولة، سيخوض المنتخب خلاله مباراتين وديتين، بهدف دخول اللاعبين في أجواء البطولة، والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل الانخراط في منافسات البطولة .

بث مباشر

تبث قناتا دبي وأبوظبي الرياضيتان وقائع المؤتمر الصحفي لزاكيروني مدرب منتخبنا، والذي يعقده في الواحدة من ظهر اليوم،، على الهواء مباشرة، وأعدت كل قناة استوديو تحليلياً للتعليق على برنامج إعداد المنتخب.