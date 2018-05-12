بعثة «فخر أبوظبي» تغادر الليلة

تغادر بعثة الجزيرة في الثامنة مساء اليوم إلى طهران لملاقاة بيرسيبوليس في مباراة الإياب لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويلتقي الفريقان في السابعة والنصف مساء بعد غد على ملعب بيرسيبوليس.

ومن المقرر أن يخوض الجزيرة حصة تدريبية أخيرة على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات ويغادر بعدها مباشرة بطائرة خاصة، كما يؤدي حصة تدريبية غداً على ملعب المباراة، ويعقد المؤتمر الصحافي للجزيرة في الساعة 12.30 ظهراً يليه مؤتمر الفريق المنافس، بينما يقود المباراة طاقم تحكيم صيني.

ويحمل فخر أبوظبي آمال الوطن في التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، عبر بوابة بيرسيبوليس، وموقف الجزيرة جيد في خطف بطاقة التأهل حيث يكفيه أي تعادل، أو الفوز بهدف وحيد، وذلك في ضوء نتيجة الذهاب والتي حسمها فخر أبوظبي لصالحه 3 - 2.

مصيرية

أكد اللاعب الشاب محمد العطاس، أهمية المباراة المرتقبة مع بيرسيبوليس، ووصفها بالمصيرية، وتحدد الفريق المتأهل إلى دور الثمانية، ومؤكداً على أن التركيز للمباراة يبدأ من الآن وقال طموحاتنا، ختام موسم جيد وناجح «آسيوياً»، لتعويض ما فاتنا «محلياً».

وأشار العطاس إلى أن الجزيرة بمن حضر، وأن الثقة كبيرة في الفريق لتخطي عقبة الخصم،وقال: نعلم أن الخصم لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ستقف خلفه وتسانده بكل قوة، لكن هذا الأمر يزيدنا عزيمة وإصراراً، ولن نلتفت إلى الجماهير بل نركز في الملعب، والضغط الجماهيري يزيدنا قوة، وسبق لنا خوض تجارب كانت لها جماهيرية كبرى، عندما التقينا تراكتور سازي في دور المجموعات، وريال مدريد في مونديال الأندية.

توقعات

وعن توقعاته لسيناريو المباراة أكد العطاس أن الجزيرة جاهز لكل السيناريوهات، وقال: المباراة ستكون مفتوحة للفريقين،ومهاجمونا يستطيعون التسجيل في أية لحظة وفي أي ملعب إذا ما كان التوفيق حليفهم، وفي المباراة الماضية أمام بيرسيبوليس، نجح الفريق في تعديل وضعه في الشوط الثاني وقلب التأخر إلى تقدم وفوز.