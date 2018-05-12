سكورزا يشيد بانسجام لاعبي المنتخب الأولمبي

أشاد البولندي سكورزا، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بمستوى اللاعبين، في «ودية» المنتخب السعودي .

والتي فاز بها منتخبنا أول من أمس بهدف عمر جمعة ربيع، ضمن استعدادات منتخبنا لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، وتقام غداً الودية الثانية بين المنتخبين. وأثنى سكورزا على تحقيق الانسجام بين اللاعبين رغم الفترة القصيرة في التدريبات، مؤكداً أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات.

وقال: مازال لدينا الكثير من العمل والتدريبات خلال الفترة المقبلة. وكان سكورزا دفع بتشكيلة أساسية في «ودية» السعودية ضمت كلاً من سلطان المنذري، أحمد راشد، ماجد سرور، علي عيد، جاسم يعقوب، عبدالعزيز الكعبي، عبدالله النقبي، عبدالله جمعة، حمد جاسم، حسين عبدالله، أحمد ربيع.