استاد هزاع مسك ختام مشوار غالي

شهد ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، أمس، مهرجان اعتزال النجم المصري حسام غالي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء مع المنتخب المصري والأهلي.

وكان استاد هزاع مسك ختام لمشوار غالي من خلال المباراة الودية التي فاز فيها الأهلي المصري على أياكس أمستردام الهولندي 1 - 0 في الفقرة الرئيسية للاحتفال.

وسجل الهدف صلاح محسن في الدقيقة 83، وغادر حسام غالى الملعب قبل 14 دقيقة من نهاية اللقاء وهو رقم قميصه خلال مسيرته في الملاعب. وتزين أجمل ملاعب العالم بحضور جماهيري كبير أضفى مشاهد رائعة على مدرجات الملعب الذي احتضن لقاء السوبر المصري مرتين.

شارك في مهرجان الاعتزال عدد من نجوم الأهلي والكرة المصرية بقيادة عماد متعب، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمد بركات وحضر المهرجان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والأسطورة الهولندية إدوين فان در سار.