حمدان بن محمد يقود فريق F3 في تصفيات الألعاب الحكومية

استهلت "الألعاب الحكومية" يومها الثاني على شاطىء كايت بيتش دبي بمنافسات الجولة الأولى من تصفيات التأهل للرجال، والتي ضمت 45 فريقا.

وشهدت هذه الجولة منافسات قوية بين الفرق الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى الفرق الحكومية الدولية، ومن ضمنها فرق شرطة لوس أنجلوس وشرطة متروبوليتان البريطانية والشرطة السياحية التايلندية والقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات، حيث قدمت جميعها أداء مشوّقاً من اللياقة الجسدية والقدرات الذهنية خلال المهمة الماثلة أمامها لاجتياز 9 تحديات صعبة.

وفي أجواء تنافسية حماسية للألعاب الحكومية، التي يشرف على تنظيمها المجلس التنفيذي بدبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبشراكة استراتيجية مع شركة مراس القابضة، أثبتت جميع الفرق جدارتها بالفوز من خلال ما أظهرته من مستويات استثنائية من روح الفريق الواحد والعمل الجماعي الذي يرقى إلى رسالة ومضمون المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كأول مبادرة حكومية من نوعها في العالم.

وحصدت الجهات التالية أعلى النقاط خلال الجولة الأولى من المنافسات: وزارة التربية والتعليم بمجموع نقاط140.5 وسلطة الموانىء والجمارك والمناطق الحرة بمجموع نقاط 139 والهيئة الاتحادي للهوية والجنسية بمجموع نقاط 138.5 ووزارة الدفاع بمجموع نقاط 131 وشرطة المتروبوليتان البريطانية بمجموع نقاط 131 وبلدية دبي بمجموع نقاط 125.5 على أن يتم الإعلان عن المتأهلين الستة لفرق الرجال للتصفيات النهائية بعد انتهاء الجولة الثانية.

وسيشهد اليوم الجولة الثانية والأخيرة من منافسات التأهل للرجال والتي ستواجه خلالها الفرق الـ 45 الأخرى التحديات التسعة وسيتأهل أفضل 6 فرق من يومي الخميس والجمعة إلى التصفيات النهائية التي ستقام يوم غد السبت حيث سيتم تتويج الفائزين في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وما يزيد اليوم حماسا وتشويقاً هو قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لفريقه F3 المشارك في الألعاب الحكومية في دورتها الأولى، مما يدل على حرص سموه في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها الرامية لترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتعاون وروح الفريق بين الجهات الحكومية، ومن المتوقع تواجد سموه في موقع الحدث مع بقية الفرق المشاركة وخوض مغامرة شيقة في تجاوز التحديات الصعبة.

وتترقب اللجنة المنظمة والجمهور باشتياق أداء الفرق اليوم للنظر ومن سيتمكن من تجاوز تحدي "القبضة الحديدية" وتحدي "السلم البشري" واللذين شكلا حاجزاً نفسياً للفرق نتيجة عدم تمكن أي من فرق اليوم الأول من اجتيازهما بنجاح.

وحضر الجولة الأولى لمنافسات الرجال عدد من الوزراء والمدراء العموم لمؤازرة وتشجيع فرقهم المشاركة الأمر الذي يعزز من اهتمام القيادات المختلفة بأهمية العمل الجماعي، حيث شمل الحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي وعبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وهلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري والدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وكان لافتا في تشكيل الفرق الحكومية قيادة عدد من المدراء العموم لفرقهم الحكومية، حيث قاد عبدالله بن طوق المري، الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فريق وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وقاد الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام ورئيس مجلس المديرين لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، فريقه، فيما شارك خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي قيادة فريق مؤسسة دبي للمستقبل.

وسيحصد فريق واحد فقط من فئة الرجال جائزة مالية قدرها مليون درهم توزع بالتساوي على أعضاء الفريق، إضافة إلى منح جائزة مالية أخرى قدرها مليون درهم لفريق السيدات الذي سيظفر بالفوز في التحدي الأخير "العاصفة" من بين الفرق الـ 6 التي تأهلت يوم الأربعاء خلال تصفيات التأهل للسيدات.

وستعقد التصفيات يوم السبت 12 مايو على شاطىء كايت بيتش دبي بدءا من الساعة 06:00 مساءً، يليها تتويج فريق السيدات وفريق الرجال بكأس البطولة عقب أداء جدير بالفوز من العمل الجماعي والقدرات البدنية والذهنية على التحدي النهائي.

ويفتح الحدث أبوابه للجمهور مجاناً ومن دون الحاجة إلى حجز مسبق.