العين والوحدة في ختام الموسم المقبل

يستهل العين، حامل لقب دوري الخليج العربي، الموسم المقبل بمواجهة الصاعد الأول من الدورة الرباعية، الإمارات أو الحمرية، في الجولة الأولى من الدوري في الموسم الجديد الذي ينطلق نهاية أغسطس المقبل، بينما ستشهد الجولة الأولى مواجهة قوية تجمع بين شباب الأهلي دبي والجزيرة على ملعب الأول.

وتشهد الجولة الثالثة مواجهة بين الوحدة والوصل، والعين مع النصر، بينما تبرز المواجهات الأقوى في نهاية الدور الأول، إذ يلعب الوحدة مع الجزيرة في الجولة العاشرة، وتختتم مباريات الدور الأول بمواجهة الكلاسيكو بين العين والوحدة.

كما أجرت «المحترفين» قرعة الكأس إذ تم تقسيم الأندية الـ14 على مجموعتين تضم كل مجموعة 7 فرق وبنظام الدوري من دور واحد، ستلعب الفرق المتأهلة لربع النهائي من مباراة واحدة للتأهل إلى نصف النهائي ومنه إلى النهائي.

وضمّت المجموعة الأولى الوحدة وشباب الأهلي دبي والوصل وعجمان ودبا الفجيرة وبني ياس واتحاد كلباء، بينما ضمّت المجموعة الثانية أندية العين والشارقة والنصر والجزيرة والظفرة وحتا أو الفجيرة والإمارات أو الحمرية.